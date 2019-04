Nové čipy jsou jako švédský stůl pro střední třídu. S vyšším výkonem

Jak napovídá číselné označení, nový Snapdragon 665 navazuje na starší model 660. Vůči němu dostává novou grafickou jednotku Adreno 610 s podporou programovacího rozhraní Vulkan 1.1 a vyráběn je také modernější 11nm litografií (660 je produkována 14nm procesem). To znamená vyšší energetickou účinnost čipové sady. V případě hraní her má být odběr oproti předchůdci nižší o dvacet procent.

Za hlavní mezigenerační vylepšení výrobce označuje značně vyšší výkon v oblasti umělé inteligence. Qualcomm čipsetu dopřál třetí generaci svého AI hardwaru, který požadované úkony zvládá dvakrát rychleji.

Paradoxem je, že Qualcomm mírně přidusil maximální takt procesoru. Opět je zde výkonné a úsporné čtyřjádro ve dvou klastrech s mikroarchitekturou Kryo 260 (upravený Cortex-A53). Jenže zatímco verze 660 mohla běžet na frekvenci až 2,2 GHz, takt novinka je omezena na rovné 2 GHz. Právě proto je celkové skóre v AnTuTu v porovnání s typem 660 nižší o necelých dvacet tisíc bodů.

Shoda naopak panuje u schopností digitálního signálového procesoru.

Spectra 165 představuje vůči předchozímu typu jen mírné inovace, opět je tak v případě jednoho objektivu maximem 48MPix fotoaparát, případně dva 16MPix snímače při použití dvojitého foťáku.

O veškeré datové přenosy se stará integrovaný čip Snapdragon X12, který umožňuje stahování dat rychlostí až 600 Mb/s. Opačným směrem data tečou maximálně tempem 150 Mb/s.

Snapdragon 730

Přestože model 730 právem usedá na pomyslný trůn sedmistovkové řady, některé parametry jej pojí dokonce s aktuálně nejrychlejším firemním čipem, tedy Snapdragonem 855 (více viz. Výkonný a učenlivý superprocesor může porazit i konkurenta od Applu).

Novinka je totiž vyráběna stejným procesem, tedy 8nm FinFET a slibuje podobně úsporný běh. Vůči typu 710, který novinka v čipové hierarchii postupně nahradí, má lepší procesor.

Opět je sice použita konfigurace 2+6, jádra jsou však silnější. Výkonnostní dvoujádro je typu Kryo 470, které vychází z architektury Cortex-A76. Typ 710 využíval jádra Kryo 360, jejichž základem je Cortex-A75. Maximální takt 2,2 GHz zůstal zachován.

Úsporné šestijádro je opět typu Cortex-A55, maximální takt vzrostl z 1,7 na 1,8 GHz. Tyto změny lze podle Qualcommu přeložit v mezigenerační pětatřicetiprocentní nárůst výkonu procesoru.

K dispozici jsou už zmíněné oficiální výsledky čipu v testu AnTuTu, který v případě testu procesoru vykázal skóre přes 82 tisíc bodů. To vůči 66 tisícům Snapdragonu 710 představuje o čtvrtinu lepší výsledek. Tedy o něco méně než sliboval výrobce.

Výsledky benchmarku AnTuTu snapdragonů řady 6xx a 7xx

Nová je grafická jednotka Adreno 618, jež slibuje o 25 procent rychlejší vykreslování veškerého obsahu. To spolu s lepším digitálním (Hegaxon 688) a obrazovým (Spectra 350) signálovým procesorem znamená podporu pro výkonnější fotoaparáty. Čipset obslouží 48MPix snímač v případě jednoduché optiky nebo dvojici 22MPix snímačů.

Dalším pojítkem novinky s typem 855 je tensorový urychlovač strojového učení, který spolu se 4. generací AI rozhraní znamená značně vyšší výkon v této oblasti.

Součástí čipsetu je i LTE modem Snapdragon X15, který dovoluje stahování tempem 800 Mb/s a odesílání rychlostí 150 Mb/s.

Technické specifikace nových čipových sad Snapdragon 660 a 730 a srovnání s jejich předchůdci

Snapdragon 730G

Poslední novinkou je modifikovaná verze předchozího čipsetu. Typ 730G boduje zvýšeným výkonem grafického jádra a ono „G“ v označení je zkratkou slova „Gaming“. Oproti standardní verzi má poskytnout o 15 procent rychlejší vykreslování grafiky, což ocení náruživí hráči mobilních her.

Kromě toho si čipset půjčuje několik funkcí od nejvýkonnějšího typu 855. Jmenovitě je to wi-fi latency manager, který optimalizuje nastavení bezdrátového připojení a ten prioritně provádí úkony související s danou online hrou.

Zastoupeno je také rozšíření, které odhalí případné pokusy hráčů používat tzv. cheaty, tedy švindlem získat ve hře nějaké výhody oproti ostatním.

To však nejsou jediná vylepšení G varianty vůči běžnému provedení. Dalším je schopnost nahrávat extrémně zpomalená videa kvality 720p při snímkování 960 snímků/s. Ovšem nejde o přímý záznam v této kvalitě (tak to umí třeba špičkové xperie nebo samsungy), nýbrž následnou snímkovou interpolaci, kdy je zdrojem záznam v rozlišení 720p při 240 snímcích za sekundu, který je dále softwarově upraven do požadované kvality. Stejným způsobem servírují videa v takovém snímkování některé smartphony Huawei nebo Xiaomi.

Nové čipsety se v prvních zařízeních objeví asi v polovině letošního roku.