Díky tomuto čipu přijdou na trh levné 5G smartphony

Nový procesor by měl výrazně zlevnit mobily s podporou 5G. Respektive přinese podporu nejmodernějších sítí i do levných přístrojů. V roce 2019 podporovalo 5G jen pár přístrojů nejvyšší třídy, v loňském roce se 5G dostalo i do telefonů střední třídy. Aktuálně nejlevnější přístroje stojí na českém trhu necelých 7 000 korun.

Snapdragon 480 je určen pro ještě levnější telefony, zhruba okolo 5 000 korun. Je to druhá nejnižší řada procesorů tohoto výrobce. Novinka bude v rámci řady stát na jejím vrcholu. Zatím měl Qualcomm procesory s podporou 5G až v šestkové a sedmičkové řadě čipů. Mají ho telefony od

6 500 Kč.

Novinka by měla poskytnout až dvojnásobný výpočetní výkon než Snapdragon 460. Čip má 5G modem X51, grafickou jednotku Adreno 619 a osm jader Kryo 460 (4x Cortex-A76 a 4x Cortex-A55 ).

Výrobci mohou telefony s tímto čipem osadit hlavním fotoaparátem s maximálním rozlišením jednoho senzoru 64 Mpix, případně až třemi senzory s rozlišením každého 13 Mpix. Video lze zaznamenávat s maximálním rozlišením FHD při 60 snímcích za sekundu. Slow motion video umí až 120 snímků za sekundu při HD rozlišení.

Displej může mít rozlišení až FHD+ a to s podporou 120Hz obnovovací frekvence. A ještě jedna důležitá informace, čip podporuje rychlonabíjení Qualcomm Quick Charge 4+. První telefony s novým čipem by se měly dostat na trh již v prvním čtvrtletí letošního roku, respektive by v jeho rámci mělo alespoň dojít na jejich představení.

Qualcomm nedávno představil i nejvýkonnější procesor pro letošní rok. Snapdragon 888 bude osazován v těch nejvýkonnějších přístrojích. Samozřejmě i ten podporuje 5G.