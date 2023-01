V novém standardu bezdrátového nabíjení budou magnety. Chce to tak Apple

To, že součástí nového standardu bezdrátového nabíjení budou i magnety jako v MagSafe od Applu, potvrdil počátkem ledna mluvčí organizace Wireless Power Consortium (WPC) pro magazín The Verge. Apple již dnes ve svých iPhonech standard Qi používá, v posledních dvou generacích ho doplňuje právě sestava magnetů, která tvoří řešení MagSafe. To slouží nejen ke spolehlivému připojení bezdrátové nabíječky, ale zároveň k připojování různého příslušenství, zejména různých pouzder a „kabátků“.

Apple teď chce, aby se jeho standard více rozšířil, a zdá se, že konkurenti, kteří jsou spolu s ním členy WPC, s tím souhlasí. Součástí nového standardu Qi2 tak bude právě definice velikosti magnetů, jejich umístění i síly, s jakou mají příslušenství držet.

Není to zatím zcela jasné, ale tyto parametry magnetů se nejspíš nebudou shodovat s aktuálním MagSafe. Není tak jasné, jak to u Applu bude z hlediska kompatibility stávajícího příslušenství. Uživatele androidích telefonů to však trápit nemusí, pro ně bude řešení novinkou. Nové řešení, které ze standardu vzejde, ponese obecně označení Magnetic Power Profile.

Trochu překvapením je, že zatím bezdrátový standard zůstane u maximálního výkonu 15 W, i když magnety zajišťují přesné lícování cívek prakticky za jakýchkoli podmínek a výkon by tedy mohl narůst. Jenže WPC nechce zdržovat nástup řešení, takže Qi2 jinak dostane stejné parametry jako původní Qi, na navýšení výkonu právě v souvislosti s přítomností magnetů pak bude konsorcium pracovat po dokončení tohoto standardu. Vyššího výkonu se tedy dočkáme třeba v Qi2.1.

Co naopak součástí nového standardu bude, je možnost nabíjení zařízení, která nemají rovný povrch: to doposud Qi neumožňuje. Cílem je umožnit pohodlnější nabíjení různé nositelné elektroniky. A součástí standardu bude i komunikace se zařízením jako u MagSafe, takže přes standard může příslušenství s telefonem komunikovat. To na druhou stranu znamená, že si výrobci možná budou moci zvolit, aby jejich telefony nepracovaly s neautorizovaným příslušenstvím.

Každopádně novinka otevře v bezdrátovém nabíjení a oblasti příslušenství (nejen) pro mobilní telefony nové možnosti. Fakt, že se Apple rozhodl prosadit své proprietární řešení jako obecný standard, se sice může zdát jako zvláštní, ale má svou logiku.

Obecný standard umožní výrobcům lépe bojovat proti neautorizovanému příslušenství a zároveň je to svým způsobem odpověď na fakt, že Evropská unie bude u smartphonů a další elektroniky v budoucnu vyžadovat jako tradiční nabíjecí konektor USB-C. Apple se tedy musí zbavit svého lightningu, nad nímž má plnou kontrolu. Právě rozšíření MagSafe mu umožní si určitou kontrolu ohledně nabíjení a připojování příslušenství ponechat.