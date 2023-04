Přepsali mobilní historii. Přes satelit volali poprvé běžným smartphonem

Úterý 25. dubna 2023 se zapisuje do mobilní historie. Právě v tento den totiž společnost AST SpaceMobile, budující satelitní širokopásmovou síť přístupnou pro běžné mobilní telefony, uskutečnila historicky první obousměrný hlasový hovor přes satelit bez použití speciálně uzpůsobeného zařízení pro tento druh komunikace. Hovor uskutečnila přes vlastní satelit BlueWalker 3 (BW3) a mířil z jejího sídla v texaském Midlandu do společnosti Rakuten v Japonsku. Uskutečněn byl z běžně dostupného Samsungu Galaxy S22, a to přes síť operátora AT&T.

Testovací hovory podle americké společnosti ověřily patentovaný systém a architekturu a demonstrovaly sílu jejího satelitu BW3. Jde o důležitý krok k celoplošnému poskytování satelitního širokopásmového připojení. Na přípravě a testování prvních hlasových hovorů s BW3 se podíleli také inženýři ze společností Vodafone, Rakuten a AT&T.

„Dosáhli jsme toho, co mnozí kdysi považovali za nemožné, dosáhli jsme dosud nejvýznamnějšího milníku v našem úsilí v poskytování globálního mobilního širokopásmového připojení z vesmíru,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti AST SpaceMobile Abel Avellan.

„Dnes (úterý 25. dubna – pozn. redakce) jsme udělali další významný krok v oblasti mobilní komunikace. Třicet let poté, co Vodafone odeslal první textovou zprávu na světě, jsme podpořili AST SpaceMobile v úspěšném uskutečnění prvního přímého testovacího hovoru do chytrého telefonu pomocí satelitní komunikace. Tohle je jen začátek,“ dodala generální ředitelka Vodafone Group Margherita Della Valle.

Satelit BW3 podporuje i datovou konektivitu, a to v rychlostech odpovídajících rychlostem mobilních sítí LTE a 5G. Úkolem inženýrů ze společnosti AST SpaceMobile není jen odstranění překážek v konektivitě, kvůli kterým nemohou současní mobilní uživatelé využívat satelitní sítě k uskutečnění hovorů, ale také zpřístupnění širokopásmového připojení i do stále „mobilně hluchých“ míst, tedy oblastí bez pokrytí mobilními sítěmi.

AST SpaceMobile upozorňuje, že stále probíhající testování satelitu BW3 nemusí být z různých důvodů dokončeno, případně může být přistoupeno k nutným úpravám. To však s sebou nese vyšší náklady a tedy nutnost shánění dalšího potřebného kapitálu. Kvůli těmto faktorům, byť společnost nezmínila žádný konkrétní časový předpoklad, může být komercializace jejích služeb zpožděna.