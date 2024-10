Světová dvojka Apple měl v srpnu namále. Daří se i menším značkám

Po covidové pandemii to se smartphonovým trhem nevypadalo nejlépe. Prodeje padaly, v lepším případě stagnovaly. Ale to se od loňského podzimu začalo měnit. Trh podle agentury Counterpoint Research roste už čtvrté čtvrtletí za sebou. V tom třetím letošním to bylo meziročně o dvě procenta, což značí zpomalení růstu, ale výhled je stabilní. Dokonce agentura připomíná, že je to první meziroční růst ve třetím čtvrtletí od roku 2018.