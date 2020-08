Čínský masakr Huawei pilou z nadhledu sleduje smějící se Apple

Apple prošel pravděpodobně nejhorším kvartálem pro výrobce mobilů jako vítěz. Zveřejněné hospodářské výsledky jsou v jeho případě meziročně lepší a u většiny produktů inkasoval více, než tomu bylo loni ve stejném období. I z iPhonů inkasoval meziročně víc, i když v tomto případě to bylo jen o fous.

Nově zveřejněné údaje analytické společnosti Counterpoint pak ukazují, jak rozdílné jsou výsledky Applu oproti jeho konkurentům. Spolu s Realme jako jediný zaznamenal zvýšení prodejů a to o milion kusů. Realme si pak připočítalo půl milionu kusů navíc, ale jeho pozice je úplně jiná a i objem prodejů je výrazně menší.

Ostatní výrobci si za druhý kvartál připsali výrazný propad prodejů. Třeba Samsung o 22 milionu kusů, Oppo o šest milionů, Xiaomi téměř o šest milionů, Vivo o pět milionů nebo Lenovo (včetně Motoroly) o dva miliony. Méně prodal i Huawei, ale u něj je propad překvapivě nízký, meziročně prodal jen o 1,8 milionu kusů méně. Což mu zajistilo překvapivou a nečekanou pozici světové jedničky.

Apple liga

Ale nejdřív Apple, který v posledním kvartále hrál v podstatě vlastní ligu. Proč právě tento výrobce alespoň zatím přešel krizi v podstatě vítězně, je otázkou. Papírově by právě tato značka, která je v podstatě ve všech segmentech, v kterých podniká, nejdražší, měla pocítit krizi citelněji. U určitého sortimentu jistě pomohl nákup zařízení pro práci z domova (tablety, počítače). Podrobnosti najdete zde.

U telefonů může být tím rozdílovým trumfem levný iPhone SE. Na ten se dlouho čekalo a firma se s jeho zahájením prodeje trefila přímo do krize. Podrobnosti zatím známé nejsou, samotný Apple už nějaký čas počet prodaných zařízení neuvádí, jen tržby za jednotlivé segmenty.

Čínský masakr Huawei pilou

Situace Huaweie je z globálního pohledu špatná. Nové modely už přes rok nesmí používat služby Googlu, což je v podstatě diskvalifikuje z konkurenčního boje, ač se výrobce snaží sebevíc. To uvádí i analytici z Counterpointu, mimo Čínu se Huaweii propadly prodeje o 26 procent. Zmiňují, že firmě se daří jen v určitých zemích východní Evropy, konkrétně na Ukrajině a v Rusku.

Jenže pak je tu Čína. V té koronavirová pandemie začala, ale zároveň se z ní Čína v podstatě jako první dostala (respektive z jarní vlny). Takže když byl zbytek světa zavřený, v Číně se život pomalu vracel do běžných kolejí. A tak si celý čínský trh připsal za druhý kvartál propad v prodejích mobilů o 17 procent, ve zbytku světa bylo hůř, prodeje šly dolů o 29 procent.

Výsledkem je, že Huawei drží už skoro polovinu čínského trhu (konkrétně podle Counterpointu 47 procent), což je něco neuvěřitelného. Před dvěma roky to bylo necelých 30 procent. Pro Huawei to jsou dobré zprávy, pro ostatní čínské výrobce zprávy velmi špatné. Ročně ztrácí dohromady zhruba desetinu domácího trhu, který je pro většinu z nich stále klíčový.

Prodeje smartphonů za 2Q 2020 podle Counterpoint Research v milionech kusů Značka Prodeje 2Q 2019 Prodeje 2Q 2020 Huawei 56,6 54,8 Samsung 76,3 54,2 Apple 36,5 37,5 Xiaomi 32,3 26,5 Oppo 30,6 24,5 Vivo 27 22,1 Lenovo Group 9,5 7,5 Realme 5 5,5 LG 7,4 5,2 Tecno 4,9 4,1 Ostatní 71 29,6 Celkem 357 271,4

Někteří výrobci, jako třeba Xiaomi, už diverzifikovali odbytiště dřív, někteří se do toho pustili teprve nedávno a budou mít co dělat, aby čínské ztráty nahradili. Jenže je tu pro ně ještě jedna špatná zpráva, mnoho z nich se přednostně orientuje na obrovský a nenasycený indický trh, jenže tam v poslední době zrovna nevládnou pozitivní nálady k čínským společnostem a jejich produktům. Důvodem je škorpení dvou asijských velmocí na společné hranici.



Třetí největší

Counterpoint uvádí prodeje deseti největších výrobců. V tabulce je pro nás jedna v podstatě neznámá společnost, desáté místo drží Tecno, což je hongkongská společnost specializující se na africké trhy. Za pozornost pak stojí obrovský propad kolonky ostatní, jíž se prodeje propadly meziročně ze 71 milionů přístrojů na necelých 30 milionů.

Podle tabulky je třetím největším výrobcem Apple. Jenže když se sečtou údaje za tři firmy z koncernu BBK Electronics, které jsou v desítce největších, tak by se právě třetím největším výrobcem stal tento koncern. Patří tam páté Oppo, šesté Vivo a osmé Realme. Dost možná, kdyby se připočetly výsledky OnePlusu a IQOO, tak by koncern atakoval první či druhou příčku. Pro porovnání, aktuálně první Huawei uvádí čísla za sebe i značku Honor. Sám o sobě by jedničkou nebyl.