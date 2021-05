Evropským mobilním králem je Samsung. Ale zájem o iPhony je impozantní

V meziročním srovnání si polepšily v podstatě všechny značky, které společnost Counterpoint monitoruje, respektive u kterých výsledky konkrétně uvádí. Jsou zde jen dvě výjimky, a to Huawei s Honorem. Ale to se dalo očekávat. Jejich pozice si pak rozebírají další čínské značky. Respektive horší výsledky meziročně platí i pro ty ostatní, jejichž tržní podíl je v Evropě deset procent.

Evropskou jedničkou je stále Samsung, který si meziročně polepšil o 13 procent. Tržní podíl se tak Samsungu zvýšil z loňských 30 na 32 procent za letošní první kvartál. Samsungu se daří především na menších trzích, ač zde Counterpoint podrobná data nezveřejňuje.

Usuzovat lze z uvedených informací, kde podle Couterpointu na největších trzích, což je Francie, Německo a Británie kraluje Apple s iPhony. Samsung zůstává jedničkou v Itálii, naopak ve Španělsku už vede Xiaomi, které se v Itálii dostalo na druhou příčku a předběhlo Apple.

Apple prodal meziročně téměř o třetinu iPhonů víc, což jen dokazuje, jak se mu řada 12 povedla. Jeho tržní podíl v Evropě se dostal na 28 procent, takže se velmi přiblížil Samsungu. Je zajímavé sledovat, jak se daří Applu prodávat přístroje, jejichž cena často začíná tam, kde nabídka konkurence prakticky končí.

Platí to především při srovnání s úspěchem Xaiomi, který je postavený na úspěchu levných telefonů. Ne že by Xiaomi nemělo v nabídce i luxusnější přístroje, ovšem drtivá většina portfolia je levnější než základní iPhone SE 2020 za necelých 13 000 korun. Xiaomi za první letošní čtvrtletí získalo v Evropě podíl 18 procent.

Podíl na evropském trhu se smartphony podle agentury Counterpoint Výrobce Podíl Q1 2020 Podíl Q1 2021 Samsung 30 % 32 % Apple 22 % 28 % Xiaomi 11 % 18 % Oppo 3 % 6 % Huawei 9 % 2 % OnePlus 1 % 2 % Realme 1 % 2 % Honor 6 % 2 % Ostatní 16 % 10 %

Xiaomi těží i z problémů dua Huawei a Honor. Dřív v podstatě jedna značka, dnes již dvě samostatné. Counterpoint je už uvádí samostatně a rozpočítal i jejich prodeje za loňské první čtvrtletí. Společně měly značky loni podíl na trhu 15 procent, letos má každá po dvou procentech. Což je velký propad způsobený americkým embargem.



Jejich podíl si bere nejenom zmíněné Xiaomi, ale i další čínské značky, které do Evropy přišly později. Čtvrtou pozici drží Oppo s podílem šest procent, tedy jedna z mála značek, která ještě v Česku nepůsobí. Ale to by se mělo změnit ještě v prvním letošním pololetí.

Šestou a sedmou příčku drží OnePlus a Realme. Před nimi je Huawei a osmý je Honor. U všech tšchto značek Counterpoint uvádí tržní podíl dvě procenta. Moc radosti nemohou mít ani další značky, jejichž podíl se meziročně zmenšil. Což však neznamená, že jednotlivě se některým značkám mohlo dařit, ale detaily Counterpoint nezveřejňuje.