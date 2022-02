Čínským miláčkem je teď Apple. Místní konkurenti jsou za ním sešikovaní

Apple je prakticky jediná zahraniční značka, které se na čínském trhu se smartphony daří. To platí dlouhodobě, výsledky v jednotlivých kvartálech kopírují životní cyklus jednotlivých modelových řad iPhonů, ale konec loňského roku se Applu povedl nadprůměrně.

Apple si v Číně drží podíl na trhu okolo dvanácti procent. Nejméně je to obvykle ve třetím čtvrtletí, tedy na konci životního cyklu aktuální modelové řady iPhonů, a naopak nejsilnější je poslední kvartál, kdy se začínají prodávat nové modely. Předloni byl prodej posunutý, což mělo na výsledky vliv, loni už vše běželo v tradičních termínech.

A výsledky Applu byly za loňský poslední kvartál impozantní. Značka si na čínském trhu podle agentury Couterpoint Research připsala podíl 23 procent. Což je na značku, která prodává v podstatě jen drahé přístroje, skvělé číslo.

Prodeje smartphonů na čínském trhu za 4Q/2022

Domácí konkurenti měli poměrně významný odstup, čtveřice firem si připsala podíly od 16 do 17 procent, tedy s minimálními odstupy. Jsou to Oppo, Vivo, Xiaomi a raketa loňského roku Honor. První tři značky nejsou žádným překvapením, jejich pozice je silná dlouhodobě, a to nejenom na čínském trhu, ale i globálně.

Ovšem výsledek Honoru je s ohledem na situaci značky docela překvapující. Honor byl do konce roku 2020 součástí koncernu Huawei a jeho prodeje se počítaly do výsledků Huaweie. Což samozřejmě znamenalo, že se na Honor vztahovaly americké sankce uvalené na Huawei.

Proto Huawei prodal Honor skupině čínských distributorů a vládě provincie Šen-Čen. V tu chvíli však zřejmě nikdo nečekal, že se prakticky přesně za rok stane Honor dvojkou na čínském trhu. Firma z počátku ještě využívala vývoj z dob Huaweie, což dokládá model 50, který se prodává i na tuzemském trhu a je v podstatě identický s Huaweiem Nova 9.

Jenže Honor může telefon prodávat se službami Googlu, což Huawei stále nesmí. V Číně je sice tento problém nepodstatný, ale důležité je, že Honor má volný přístup k součástkám a může používat procesory s podporou 5G. Což Huawei nemůže. Podpora 5G je přitom na čínském trhu klíčová, má ji 75 procent prodaných telefonů.

V Číně má Honor nabídku mnohem širší než v Evropě, kam se prakticky vrátil až loni na podzim. Na domácím trhu prodává už i svůj první ohebný mobil Magic V, špičkové modely Magic 3 a také levnější modely.