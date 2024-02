Na 5G jede už celá Čína. LTE telefony jsou okrajovou záležitostí

Loňský rok byl pro čínské výrobce smartphonů velmi důležitý. Ve světě jsou pod tlakem dua Apple a Samsung a na domácím trhu, který zaznamenal v roce 2022 bezprecedentní propad, zase zuří cenová válka. Čerstvá statistická data ukazují, že došlo minimálně k částečnému oživení.

Celkem se loni na čínském trhu prodalo necelých 290 milionů smartphonů. To je samozřejmě slušné číslo, ale třeba v roce 2021 to bylo 351 milionů. Ale předloni, tedy v roce 2022, zase jen 272 milionů. To jsou aspoň čísla zveřejněná Čínskou akademií informačních a telekomunikačních technologií (CAICT). Analytická agentura Counterpoint Research naopak uvádí, že čínský mobilní trh loni opět klesl, ale už jen o 1,4 procenta.

Velký optimismus není namístě, i když čísla za poslední kvartál zveřejněná Counterpointem naznačují obrat k lepšímu. V loňském posledním čtvrtletí čínský trh podle nich rostl meziročně o 6,6 procenta, což bylo poprvé po deseti kvartálech meziročních propadů.

Z evropského pohledu nemusí být uvedená čísla čínského trhu příliš zajímavá. Jenže jsou.