Čína se snaží co nejvíc rozjet domácí spotřebu. Jedním z důvodů je eliminace problémů na zahraničních trzích, což se v poslední době ukázalo jako prozíravý krok. Cla nastavená americkou administrativou v podstatě ukončují import čínského zboží do USA. Platí to samozřejmě i obráceně, protože Čína nastavila reciproční vysoké celní tarify pro americké zboží.

Smartphonů se to nakonec netýká, ty a další elektronika jsou z vysokých celních sazeb vyjmuty, aspoň tedy prozatím. Navíc se to týká v podstatě jen amerického Applu a Motoroly. Pro většinu čínských značek to primárně problém není.