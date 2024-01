Apple to dokázal. Samsung už není světová jednička

Samsung byl světovou jedničkou v produkci smartphonů nepřetržitě od roku 2011. Mnohdy dost suverénně s velkým náskokem. Nejprve měl na jeho pozici zálusk Huawei a kdyby nedošlo k americkému embargu na tohoto čínského výrobce, byla reálná šance, že by se Huawei světovou jedničkou stal. Ale to je historie. V posledních letech se na Samsung dotahoval Apple a loni se mu korejského výrobce podařilo předehnat.

Alespoň to uvádí žebříček největších výrobců smartphonů od společnosti IDC. Výsledky je však nutné brát s určitou rezervou, čísla uvádí dodané přístroje od výrobce do prodejní sítě, nikoliv reálně prodané kusy. A jelikož rozdíl mezi Applem a Samsungem není propastný, tak v prodaných kusech to může být obráceně. Což mohou potvrdit jiné statistiky, které se jistě v nejbližší době objeví.

Ale systémově je loňský výsledek velmi zajímavý a ukazuje, že strategie Applu je správná. Prémiové produkty za prémiové ceny dokážou být ty nejžádanější na světě. Stačí připomenout, že Apple žádný levný telefon nedělá, nejlevnější model SE stojí zhruba 13 000 korun, u ostatních značek startují ceny na třetině i čtvrtině této sumy. Platí to i u Samsungu, který sice na vyloženě levných modelech své portfolio nestaví, ale stejně jeho nejprodávanější řada A je v podstatě kompletně pod cenou nejlevnějšího iPhonu SE.