Statistiky k pláči. Většina výrobců smartphonů je asi nechce vidět

Vyrábět prémiové mobily se vyplatí. Aspoň podle statistik agentury Counterpoint Research je to velmi atraktivní segment trhu. V roce 2022 představovaly prémiové smartphony 21 procent ze všech prodaných přístrojů v tom roce. Každoročně tento segment roste, v roce 2016 představoval jen 7 procent z celého trhu, v roce 2020 to bylo 15 procent.

Důležité však je, kolik tento segment, který agentura specifikuje jako přístroje dražší 600 dolarů (asi 13 800 korun), generuje příjmů pro výrobce. V roce 2016 to bylo 18 procent, ovšem loni už 55 procent. To znamená, že zhruba pětina prodaných produktů generuje přes polovinu všech příjmů. Skvělý byznys pro toho, komu se v něm daří.

A to je ten zádrhel. Z lukrativního segmentu tyje především jediný výrobce a tím není nikdo jiný než Apple s iPhony. Není to nic překvapivého, stačí se podívat na stránky Applu, aby bylo jasné, že v podstatě všechny produkty Applu v segmentu mobilů patří do prémiové kategorie. Výjimkou je nejlevnější model SE, ale ten je zároveň nejméně žádaný z portfolia Applu.

Apple měl v prémiovém segmentu loni 75procentní podíl, meziročně si polepšil ze 71 procent. Druhý Samsung, který je známý jako výrobce globálně dobře prodejných luxusních modelů řady S a drahých skládaček řady Z, měl v prémiovém segmentu loni podíl 16 procent. Tedy dramaticky méně, ale stále mnohem víc než zbytek trhu, který v podstatě u luxusních mobilů jen paběrkuje.

Statistiky prodejů smartphonů v prémiovém segmentu

Vlastně stačí sečíst podíl Applu a Samsungu, aby bylo jasné, že pro ostatní hráče na trhu zůstává pouhých devět procent prémiového segmentu. A vlastně mnoho nezůstává ani na přístroje s operačním systémem Android – o 25 procent prémiového segmentu bojují desítky značek. Tedy reálně méně, protože ty menší na zásadní úspěchy nemohou ani pomýšlet.

Statistiky prodejů smartphonů v prémiovém segmentu

Samozřejmě v případě telefonů s cenou pod 600 dolarů má Android drtivou převahu, ale pro výrobce to znamená nižší příjmy. Aby ne, když 79 procent prodaných přístrojů bojuje jen o 45 procent příjmů z celého trhu. Výsledek je jednoduchý – výrobci smartphonů s Androidem sice prodají hodně přístrojů, ale za nízké ceny s menší marží a případným ziskem. Zřejmě se to i tak vyplácí, ale třeba nedávný agresivní vstup koncernu BBK Electronics do Evropy je nyní mírně či značně utlumen u většiny značek koncernu a to plošně po celé Evropě. Prostě se muselo začít šetřit.

Statistiky prodejů smartphonů v prémiovém segmentu

Zajímavé je, že loni, přes rostoucí inflaci, která postihla v podstatě většinu světa, prodej luxusních smartphonů rostl. Tento segment je prostě méně náchylný než segment levných přístrojů, kde kupující musí či chtějí šetřit víc a dobře si rozmyslí i investici v řádu několika tisícikorun. Velký propad v tomto směru loni zaznamenal indický trh, který je výrazně cenově senzitivní.

Statistiky prodejů smartphonů v prémiovém segmentu

A na závěr globálně nejprodávanější mobily za loňský rok. V první desítce je sedm telefonů, které splňují parametry přístrojů s cenou nad 600 dolarů. A nepřekvapí, že všechno to jsou iPhony. Apple si celkem připsal v první desítce osm pozic, je zde i model SE. Zbylá dvě místa získal Samsung, ale s těmi úplně nejlevnějšími telefony ze svého portfolia. K přesvědčivé tabulce dodejme, že nové iPhony 14 se začaly prodávat až v září, takže první místa žebříčku si připíšou až letos. Pokud se nestane něco hodně zvláštního.