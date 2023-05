Výrobcům mobilů se tyto výsledky líbit nebudou. Tedy až na Xiaomi

Analytická společnost Counterpoint Research vydala revidované výsledky dodávek smartphonů na evropské trhy za první čtvrtletí letošního roku. Pro většinu značek je to dost neradostné čtení a není divu. Jestliže globálně trh se smartphony meziročně klesl o 14 procent, tak v Evropě to bylo dokonce o 23 procent. Celkově je tento kvartální výsledek nejhorší od druhého čtvrtletí 2012, tedy skoro za 11 let.

Ostatní světové regiony dopadly lépe, alespoň podle dostupných informací, chybí totiž data za Asii. Evropský trh je v útlumu, meziročně podle Counterpointu naposled rostl v prvních dvou kvartálech roku 2021. V dalších čtvrtletích se meziroční pokles pohyboval do 13 procent, ale od posledního loňského čtvrtletí padá trh meziročně o více než 20 procent. S ohledem na to, že už loni v prvním čtvrtletí trh meziročně klesl o 12 procent, je výsledek ze začátku letošního roku opravdu mizerný.

Podíl na evropském trhu za 1Q 2023

Propady prodejů mají mnoho důvodů. Mezi ně můžeme řadit stále trvající inflaci, která dost produktů zdražila a ač u smartphonů to není tak výrazné, tak lidé utrácí víc za každodenní potřeby a na ty zbytné jim už nezbývá. Navíc mnoho zákazníků si pořídilo nový přístroj během pandemie covidu a zatím ho měnit nepotřebují. Jestli se situace změní, se ukáže ve zbytku letošního roku. Výhled je však spíš pesimistický, i když k mírnému oživení trhu by dojít mohlo.

Counterpoint konkrétní čísla dodávek neuvádí, ale meziročně si z velkých výrobců pohoršily téměř všechny značky. Výjimkou je Xiaomi, které však mělo výhodu ve velmi slabém loňském prvním čtvrtletí. I tak je výsledek této značky velmi dobrý a Xiaomi za letošní první čtvrtletí patřilo v Evropě 19 procent trhu. Což je skvělý výsledek.

První místo drží stále s převahou Samsung. A přestože mu prodeje meziročně klesly o 27 procent, tak tržní podíl mu klesl jen o procento na 34 procent. Druhému Applu se meziročně dodávky propadly o 21 procent, ale s ohledem na zbytek trhu mu tržní podíl vzrostl o jedno procento na 27 procent.

Bídný kvartál měly Oppo a Realme, tedy dvě společnosti z koncernu BBK Electronics. Oppu meziročně klesly dodávky na evropský trh o dramatických 47 procent a Realme o 36 procent. Oppo tak aktuálně drží už jen čtyři procenta evropského trhu a Realme procenta tři. Minimálně u Realme je však otázkou, co je do výsledku započítáno. Značka téměř půl roku nepředstavila v Evropě nový model a výrazně utlumila své aktivity. Pomalu je začíná obnovovat až od letošního druhého čtvrtletí. Další značky patřící do kolonky ostatní si meziročně pohoršily v dodávkách o 29 procent a drží 15 procent evropského trhu.