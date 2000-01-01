náhledy
Nabízí vám výrobce nebo prodejce výkupní bonus za váš starý telefon? V mnoha případech je to dar, který se neodmítá, protože výkupní ceny mnoha přístrojů jsou směšné. Jakmile je zaplatíte, tak okamžitě tratíte tisíce korun. Ale jsou i telefony, které si cenu drží výborně.
Autor: Profimedia.cz
Prodat použitý mobil není v Česku složité. Jde to i online a přístroj můžete odeslat přes doručovací boxy. Jasným lídrem trhu je společnost Mobil Pohotovost, která vykupuje mobily sama, respektive přes svou značku Cashtec. V tomto případě můžete prodávat přes T-Mobile, Datart a i další prodejce elektroniky. Výkup má třeba i iSpace nebo Alza, ale v posledním případě se podrobnosti zobrazí až po přihlášení. Jinde se orientačně cenu dozvíte hned.
Autor: Profimedia.cz
Nevykupují se jen mobily, prodat lze i další elektroniku, obvykle tablety, foťáky a tak dále. Pokud se budete chtít dozvědět cenu svého zařízení, určitě si najděte svůj konkrétní přístroj a odklikejte si podrobnosti. První nástřel ceny v přehledu se vás s největší pravděpodobností týkat nebude. Platí pro prakticky nový přístroj a verzi s největší pamětí.
Autor: Profimedia.cz
Ceny se totiž liší podle stavu telefonu. Logicky nejvíc dostanete za nový telefon - třeba nevhodný dar. Zde však počítejte, že po vás budou chtít doklad o koupi. U starších přístrojů to už obvykle podmínka pro výkup není. Za hodně použitý přístroj dostanete zlomek první inzerované ceny, ale u aktuálních přístrojů to stále budou - zhruba - alespoň dva tisíce.
Autor: Profimedia.cz
I když budeme brát v potaz stejnou úroveň stavu přístroje, tak rozhodně nedostanete to samé za telefony různých značek a to ať už jejich pořizovací cena byla stejná, nebo velmi podobná. Podívejme se na příklad základního top modelu. Pokud je to iPhone 17 ve stavu nového přístroje, tak ho ve výkupu prodáte za 18 200 korun. Pro porovnání, v obchodě telefon stojí 22 990 Kč (verze 256 GB).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konkurenční Samsung S26 je o něco novější model z letošního jara a prodává se aktuálně za 23 990 Kč. Tedy papírově, reálně je levnější, ale to si vysvětlíme za chvíli. S výkupem to také souvisí. Pokud dnes přinesete na výkup tento telefon v základní verzi ve stavu nového přístroje, tak za něj dostanete 14 000 korun. To je o více než čtyři tisíce méně než u originálně o něco levnějšího iPhonu 17.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Třetí základní top model, tentokrát od Googlu. Pixel 10 končí, zanedlouho Google představí nástupce. Telefon se nyní prodává za doporučenou cenu 16 200 Kč, původně stál jako iPhone 17. Reálně ho však s aktuálními slevami seženete už od 14 000 korun za telefon z české distribuce. Ve výkupu za nový přístroj dostanete 9 500 Kč.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 jsou telefony stejné třídy, byly představeny loni zhruba ve stejné době (Pixel o měsíc dřív) a stály podobnou částku. Kdo si jeden nebo druhý koupil za plnou cenu, tak dnes, když nabídne telefon k výkupu a budeme uvažovat stav B – tedy použitý přístroj s drobnými oděrkami, tak dostane za iPhone 15 000 korun, za Pixel 8 500 korun. To je velký rozdíl.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ale ještě zpět k Samsungu. Ten dnes stojí stejně jako při uvedení na trh, tedy od 23 990 Kč. Alespoň papírově. Reálně ho seženete za něco málo přes 20 000 Kč. Ale s výkupním bonusem i za necelých 18 000 korun. A to je v tomto případě ten bonus docela malý. Ale pokud máte doma starší mobil, tak za něj stále něco můžete dostat a navíc dostanete slevu 2 500 korun při koupi nového přístroje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Celkově platí, že pokud chcete dostat co nejvíc za použitý mobil, kupujte iPhony. Ceny drží nejlépe. O použité je velký zájem, jak v bazarech, tak je skupují firmy, opravují nebo vylaďují a pak je prodávají jako rekonstruované přístroje. Je to celé odvětví, které nemá konkurenci v jiné značce. Pro zajímavost, iPhone 17 Pro v základní verzi i ve více opotřebovaném stavu (ale stále plně funkční) má ve výkupu stále hodnotu přes 20 000 korun.
Autor: Apple
U jiných značek je to úplně jinak. Výborně hodnocená Motorola Signature, což je telefon, který je na trhu jen několik měsíců, s původní akční cenou 22 000 korun dnes odprodáte ve výkupu za 14 500 korun. Ale to jen v tom případě, že jste jej nepoužili. Pokud ano, tak výkupní cena klesá na 11 000 korun a tak dále.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor Magic 8 Pro je také velmi čerstvý model, který se aktuálně běžně prodává za 27 000 korun. Když ho koupíte a odnesete ihned do výkupu, dostanete 18 tisíc. Pokud ho budete používat a budete se k němu chovat jako v bavlnce, dostanete něco málo přes 15 000 korun. Připomínáme, telefon je na trhu půl roku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další příklad. Xiaomi 17 Ultra se prodává asi čtvrt roku, nyní za 29 000 korun (původně od 32 do 36 tisíc), ve výkupu dostanete o devět tisíc méně, pokud přinesete úplně nový přístroj. Použitý ve výborném stavu má ve výkupu hodnotu 16 500 korun. Pro připomenutí, podobně drahý iPhone 17 Pro má výkupní hodnotu ve stejném stavu o více než sedm tisíc vyšší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ale některé modely jsou na tom ještě hůř. Špičkový fotomobil Vivo X300 Pro je přístroj z konce loňského roku. V akci na Vánoce šel sehnat za 28 000 korun, dnes stojí stejně. Ve výkupu za lehce použitý telefon dostanete 13 000 Kč.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Specifickým případem je Motorola Edge 70. Také letošní model, který však šel sehnat za 16 000 s balíkem příslušenství skoro ve stejné hodnotě (dvoje sluchátka, hodinky, tag). Takže výkupní cena je mrzká, za nový přístroj 6 400 korun, za lehce použitý necelých 5 000 Kč.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Doposud jsme se věnovali drahým a relativně drahým modelům. Ale do výkupu se můžete vydat i s levnými telefony. Xiaomi Redmi 15 5G prodáte ve výkupu za 3 500 Kč, pokud je telefon ve výborném stavu. Pozor, musí to být varianta s pamětí 256 GB.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor Magic 8 Lite je telefon, který názvem evokuje top model, ale je to střední třída, aktuálně za 8 000 korun. Ve výkupu za použitý přístroj ve výborném stavu dostanete 3 500 korun. Pro zajímavost, za poškozený dostanete desetikorunu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zatím jsme se věnovali čerstvým modelům, ale pokud je to iPhone, můžete do výkupu i s letitým modelem SE (2020). Pokud bude použitý ve výborném stavu, můžete dostat za základní paměťovou verzi až 1 700 korun. Za největší paměť se ve výkupu připlácí pětistovka.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Ale vykupují se ještě starší modely, třebaiPhone X, který se začal prodávat v roce 2017, tedy před devíti lety. Pokud jste ho hýčkali jako v bavlnce, tak má stále hodnotu dva tisíce i v základní verzi.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výkup použitých telefonů má největší efekt, když hledáte nový přístroj a trefíte se do výkupního bonusu. Zde na fotce je nový Samsung Z Fold 8 Ultra a jeho předchůdce. Loni ho bylo možné pořídit v akci za necelých 40 000 korun. Letošní novinka stojí v základu 54 000 Kč. Ale pokud ten loňský nabídnete protihodnotou, tak za výborný stav dostanete 16 000 korun a k tomu bonus 10 000 Kč. Takže za novinku doplatíte 28 000 Kč. Mimochodem, zůstatková hodnota skládaček je nižší než podobně drahých mobilů klasické konstrukce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz