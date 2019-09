Bude mozek nových iPhonů nejvýkonnějším procesorem v mobilech?

Každá generace telefonu Apple přichází s omlazeným výpočetním mozkem. V případě iPhonů 11 bude nasazena čipová sada A13. Za jejím designem tradičně stojí tým Applu, vyrábí ji tchajwanská společnost TSMC.

Ta nějakou dobu Applu čipy dodávala paralelně se Samsungem, ale počínaje sadou A10 Fusion má výhradní postavení, jiného dodavatele procesorů Apple nemá. Zlom nastal v roce 2015 u typu A9, který kromě TSMC dodával i Samsung.

Některé testy tehdy ukázaly, že iPhony 6s s čipem z produkce TSMC měly nižší spotřebu než stejné telefony vybavené procesorem od Samsungu. Přestože americká firma zpočátku kauzu zvanou Chipgate bagatelizovala, následný postup, kdy od Samsungu přestala čipy odebírat, jasně ukázal její závažnost (podrobněji v článku: Aféra Chipgate neutichá. Rozdíly ve výdrži iPhonů zajímají i vládu).

Přestože je diverzifikace dodavatelů obecně výhodná a odběrateli snižuje rizika v případě, že by se některý z nich potýkal s produkčními komplikacemi, Apple před třemi lety vsadil výhradně na TSMC. Z tohoto rozhodnutí dodnes těží obě strany, TSMC je největší výrobce mobilních procesorů a Apple snížil závislost na svém dlouholetém úhlavním rivalovi.

Vylepšený 7nm proces

A13 bude vyráběna opět 7nm procesem, jelikož přechod k 5nm tranzistorům se očekává až během příštího roku. To však neznamená, že by na nové čipy nebyla použita vyspělejší technika.

V TSMC mají k dispozici vylepšený proces N7+ (na A12 byl použit N7), který na některé vrstvy čipu využívá EUV (Extreme Ultra Violet) litografii, čímž se hustota logických obvodů zvyšuje o dvacet procent (čip se stejným počtem tranzistorů je tak menší). Energetická účinnost této litografie je pak vyšší přibližně o desetinu.

Dalším dostupný 7nm proces nese označení N7P, který nevyužívá EUV a pouze mírně vylepšuje loňskou výrobní technologii. Podle TSMC zajišťuje o deset procent menší spotřebu při stejném výkonu. Předpokládá se však, že Apple zadal produkci spíše procesem typu N7+.

Procesor oproti předchůdci naroste o čtvrtinu

Procesor u A13 se má mezigeneračně zvětšit, přestože tomu mezi typy A11 a A12 bylo naopak. A11 se 4,3 mld. tranzistorů byl velký 88 mm², naproti tomu plocha procesoru A12 byla navzdory 6,9 mld. tranzistorů jen 83 mm². Tento SoC měl v posledních devíti letech nejmenší procesor, u verzí A5 až A10 to bylo vždy přes 120 mm².

Procesor sady A13 by mohl dorůst do plochy 103 mm², na kterou by se mohlo vejít až okolo 10 mld. tranzistorů. Podobný počet jich obsahuje sada A12X, tedy mozek aktuálního iPadu Pro. Pokud se uvedené předpoklady naplní, rozroste se počet tranzistorů na novém procesoru mezigeneračně o 45 procent.

Procesor bude zřejmě opět šestijádrový a dvě výkonnostní jádra by měla doplnit čtyři úsporná. Vyššího výkonu procesoru se tak dosáhne navýšením maximálního taktu jednotlivých jader.

V jednojádrovém režimu by A13 mohla v testu Geekbench dosáhnout na hodnoty okolo 5 200 bodů. Snapdragon 855 Plus, tedy aktuálně nejsilnější hardware pro telefony s Androidem, přitom získává značně nižší hodnocení okolo 3 600 bodů.

V multijádrovém módu by se skóre mohlo pohybovat okolo 12 500 bodů (Snapdragon 855 Plus má okolo 11 400). Pokud by však Apple procesoru přidal třetí silné jádro, výkon by mohl poskočit až k 16 tisícům bodů. Je tedy téměř jisté, že A13 bude mít mezi všemi mobilními čipsety nejvýkonnější procesor.

Zatímco u výkonu procesoru má Apple vůči konkurenci s Androidem náskok, v případě grafiky tomu tak není. Výkon měřený testem 3D Mark od doby A10 z roku 2016 narůstá jen velmi pozvolna, z 3 355 na loňských 4 067 bodů. Během dvou let se tedy síla grafické jednotky zvýšila o 20 procent.

Pokud tento trend bude pokračovat, pak by A13 mohla v uvedeném benchmarku dosáhnout na hodnoty okolo 4 500 bodů. Snapdragon 855 při stejném testování dosáhne přibližně na 5 600 bodů a jeho „plusková“ verze by měla být ještě o 15 procent výkonnější. To by v řeči testu 3D Mark znamenalo zisk asi 6 400 bodů. Náskok vůči předpokládanému zisku A13 by tak byl závratných 40 procent.

Apple si přitom nemůže dovolit aspekt grafického výkonu zanedbat, a to nejen kvůli své nové službě Apple Arcade, která hráči po zaplacení předplatného garantuje přístup k exkluzivním herním titulům.

Vysoká síla grafické jednotky je důležitá také pro aplikace virtuální a rozšířené reality a samozřejmě ji využijí i fotoaparáty, které by u nových iPhonů opět měly patřit k nejlepším.

Ještě výkonnější jednotka strojového učení

Při prezentaci nových čipových sad výrobci v posledních dvou letech kromě rychlejších procesorů a výkonnějších grafických karet demonstrují také nárůst výkonu v oblasti strojového učení. A nejinak tomu samozřejmě bude v případě sady Apple A13.

Zatím těžko odhadovat nakolik si hardware v tomto směru polepší, můžeme však připomenout loňské mezigenerační zlepšení, které bylo opravdu značné. Jestliže neurální jednotka modelu A11 uměla zpracovat 600 mld. operací každou sekundu, A12 jich zvládla asi 5 bilionů/s. Tedy asi osmkrát tolik.

Tak velké zlepšení v této oblasti očekávat nelze, server Macworld v této souvislosti uvádí, že by se výkon příslušné jednotky sady A13 mohl pohybovat okolo 20 bilionů operací za sekundu.

To přijde vhod nejen při fotografování, následné kategorizaci snímků, ale také u již zmíněné rozšířené reality a využije jej i virtuální asistentka Siri.

5G modem dostane až příští generace

Přestože na trhu už je několik telefonů s podporou 5G sítí, v žádném případě zatím nejde o nezbytnou výbavu současných topmodelů. Spíše je to demonstrace technických možností, jelikož k provozu nezbytná infrastruktura je dosud ve většině zemí teprve ve výstavbě. Absenci 5G modemu u A13 a tím podpory 5G u iPhonů 11 tedy nelze vnímat jako hendikep.

Modelová řada pro rok 2020 už samozřejmě extra rychlé datové přenosy v sítích 5G umožní. Apple totiž před časem od Intelu odkoupil divizi vývoje modemů. Nejprve tedy použije Intelem vyvinutý modem XMM 8160 a přespříští rok by už mobilní konektivitu měl obstarat modem přímo z dílen kalifornské společnosti.

Ta se koupí divize Intelu zbavila závislosti na společnosti Qualcomm, se kterou v posledních letech vedla vleklé soudní spory. Problémem byly licenční poplatky, které Apple podle právníků Qualcommu v průběhu roku 2017 přestal platit (více v článku: Dlužíte nám 7 miliard dolarů, udeřili právníci Qualcommu na Apple).