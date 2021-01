Tato praktická drobnost ulehčí žití v době covidové. Lepí se na mobil

Při první koronavirové vlně proběhly mimo jiné také informace, jak dlouho tento virus dokáže přežít na tom či onom povrchu. Řešením je jejich dezinfekce, ale spolehnout se na její dostatečnou četnost nedá. A třebaže obchodníci preferují bezkontaktní platbu, tak v případě, že zákazník nezaplatí prostřednictvím platební aplikace ve smartphonu, musí od určité částky zadat na platebním terminálu PIN. Lidé, kteří se nechtějí povrchu tlačítek dotknout napřímo, tak musí improvizovat. A zdaleka nejde jen o tento konkrétní příklad.

Dá se vůbec v současné situaci přímému kontaktu s povrchy ovládacích prvků, s nimiž během dne přichází do styku nespočet lidí a ulpívají na nich tak choroboplodné zárodky, nějak zabránit? Ten, kdo se takového povrchu nechce dotknout holou rukou, může počkat, až tak učiní někdo za něj. Ale to by se taky vůbec nemusel třeba dočkat výtahu. A konkrétně ve výše popsaném případě asi stěží někomu cizímu sdělí svůj PIN. Může samozřejmě použít například klíč, propisku či jakýkoli jiný předmět, který má v danou chvíli někde po ruce. Anebo k tomuto účelu může použít mobil, který má na dosah v kapse.

Tedy za předpokladu, že bude opatřen drobným doplňkem, za nímž stojí Američané Julian Thwainey, Igor Davidenko a Kevin Glagola. Produkt Copper Corner představili na crowdfundingovém portálu Kickstarter, jehož prostřednictvím sháněli dostatek financí na sériovou produkci. Požadované sumy ve výši pěti tisíc dolarů (téměř 107 tisíc korun) se podle nich podařilo dosáhnout už za méně než 48 hodin od zahájení kampaně. To se psal začátek loňského prosince, v polovině měsíce pak autoři představili první vzorky. V době psaní článku lidé jejich vizi podpořili částkou téměř 8,8 tisíce dolarů (téměř 190 tisíc korun).

Již samotný název produktu napovídá, o co vlastně jde. Doslova o měděný roh, respektive růžek. Uživatel jej pouze přilepí ke smartphonu či na ochranný kryt a může jím ovládat všechno možné, aniž by se musel daného povrchu přímo dotknout prstem.

Není to náhoda, že autoři zvolili právě měď. Nejde pouze o vodivý kov, díky čemuž lze tento doplněk smartphonu využít i coby stylus k ovládání dotykových obrazovek, měď je totiž stejně jako například stříbro antibakteriální. Hubí tedy patogeny, čímž přerušuje řetězec přenosu infekce. Dodejme, že růžek je vylisován z měděného plátu. Vybírat lze mezi matnou a leštěnou povrchovou úpravou.

A na kolik si vlastně vynálezci svou myšlenku cení? Pro nejrychlejší podporovatele byl samolepicí antibakteriální měděný růžek k mání už za pouhých 17 dolarů, tedy v přepočtu zhruba za 360 korun. Ostatní si museli připlatit další dva dolary. Copper Corner je aktuálně kompatibilní pouze s vybranými iPhony (iPhone 5 a novější, vyjma modelů SE) a samsungy řady Galaxy A (A10e, A20, A50) a řady Galaxy S (S6 a novější).

V přepočtu zhruba 400 korun za tohoto drobného pomocníka k „přežití“ v covidové době se může jevit jako vysoká suma. Je nicméně zjevné, že mnozí mobilní uživatelé, kteří se nechtějí dotýkat ploch, na něž před nimi sahala spousta jiných lidí, cenu měděného růžku na mobil neřeší. Nelze navíc vyloučit, že v běžném prodeji, který autoři vzhledem k vytvoření vlastního webu zamýšlí, nebude tento kousek mědi ještě dražší.

Kromě něj je v nabídce také Halo Handles, tedy set dvou měděných gripů, které po přilepení k telefonu či jeho pouzdru v místech, kde se ho uživatel nejčastěji dotýká, vytváří antibakteriální bariéru mezi pokožkou a mobilem. Pro sedm nejrychlejších podporovatelů je tento set k mání za 23 dolarů, tedy v přepočtu za 490 korun. Ostatní si připlatí další tři dolary.