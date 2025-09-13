Přímé sluníčko je dlouhodobě nepřítelem uživatelů mobilních telefonů. Nejen pamětníci tlačítkových telefonů si jistě vzpomenou na honbu za stínem, jen aby viděli na znaky na displeji. Ovšem ani u smartphonů není v některých případech čitelnost displeje na přímém slunci silnou stránkou. Zejména u špičkových modelů tomu výrobci čelí použitím jasnějších displejů, tedy navyšováním hodnoty maximálního jasu. Ten u některých top smartphonů dosahuje lokálně hodnoty až 4,5 tisíce nitů, výjimečně dokonce i 5 000 nitů (čím vyšší hodnota, tím je displej na přímém slunci čitelnější).
Ovšem pořizovat si nový mobil jen kvůli jasnějšímu displeji by bylo poněkud zhýralé. Čínská online tržiště proto nabízejí výrazně levnější řešení. Jen tedy musíte počítat s tím, že jeho použití přitáhne nechápavé pohledy okolí. A o co jde?
Chcete-li se skrýt před přímým sluncem nebo deštěm, pak použijete deštník. Stačilo tedy jen jeho běžné rozměry výrazně zmenšit a na světě je svým způsobem praktické, ovšem poněkud úsměvné příslušenství k mobilu – minideštník, resp. minislunečník. Přitom by stačilo na nezbytnou chvíli zakrýt displej dlaní druhé ruky či vyhledat stinné místo. Tedy jako za „starých“ časů.
Naštěstí pořízení této vychytávky nikoho nezruinuje. Na čínských online tržištích vyjde minideštník pro mobil v závislosti na provedení na řádově desetikoruny, u tuzemských přeprodejců počítejte s nemalým příplatkem. Vybírat můžete z několika barev, nechybí samozřejmě ani obvyklá černá.
Každopádně tato drobnost bez ohledu na zvolenou barvu za slunného dne poslouží k zastínění displeje, při dešti naopak telefon ochrání před vodou. Na výšku má v závislosti na variantě mezi 20 a 30 centimetry, průměr pak činí zhruba 27 centimetrů.
Nejčastěji je deštníček dodáván s gumovou přísavkou stylizované třeba do torza zvířecího těla, kterou stačí „přicucnout“ na záda telefonu a poté do ní zasunout jeho nosnou tyč. Někteří prodejci mají v nabídce i ještě levnější provedení s klipem, v takovém případě se tedy deštníček připne na vršek telefonu pomocí plastového kolíčku, který je součástí nosné tyče. Naopak znatelně dražší je varianta pro iPhony, ta totiž využívá magnetického systému Applu, tedy technologie MagSafe.