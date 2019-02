Vypálí vám telefon díru do hlavy? Ověřte si, jak září právě ten váš

Každý telefon produkuje jisté množství elektromagnetického záření, které může při vyšších dávkách ohrožovat lidský organismus. Dávky, které jsou smartphony schopné produkovat, jsou zákony omezeny na míru, která není zdraví škodlivá. Pokud telefon normy nesplní, nemůže jít do prodeje. Přesto je zajímavé si všimnout, že některé telefony jsou k našemu zdraví šetrnější, zatímco jiné balancují na hraně povoleného množství.



SAR? Fyzikální veličinou SAR (Specific Absorption Rate, v překladu specifická míra absorpce) výrobci mobilních zařízení vyjadřují množství energie absorbované živou tkání, která je vystavena elektromagnetickému poli. Jednotkou je W/kg.

V České republice není zákonem (nařízení vlády č. 616/2006 Sb.) dáno jasné stanovení všech požadovaných hodnot, stačí pouze doložit, že dané zařízení splňuje předepsané normy. Přesto jsme se dopátrali všech potřebných čísel, byť někteří výrobci nám toto hledání moc neulehčili.

Mnoho z nich si na hodnoty SAR vytvoří speciální stránky, kde vybíráte model a výrobce vám pak vypíše patřičné hodnoty. Bez problémů jsme je zjistili u Nokie, Motoroly a Xiaomi. Samsung má pro SAR hodnoty také speciální stránku, ovšem modely vám zobrazí pouze po zadání „šifry“ pro telefon, nestačí napsat pouze „Galaxy Note 9“, ale stránka potřebuje znát modelový kód „SM-N960F“. Pak už to problém není.

Jiní výrobci na to jdou po svém, třeba Sony pro SAR hodnoty vytváří samostatné manuály, které jsou nicméně taktéž dostupné na oficiálních stránkách. V nich se alespoň snadno hledá. Horší je to u dua Honor/Huawei, kteří uvádějí SAR hodnoty pouze v kompletních manuálech telefonů. Ty sice na internetu také jsou, ale už v nich musíte hledat podle klíčového slova.

Kdo na to dohlíží Požadavky jsou v Česku, stejně jako v celé Evropské unii, převzaty od Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Ta stanovila, že maximální hodnota tohoto záření je 2 W/Kg na 10 g lidské tkáně. Celé prohlášení je dostupné na stránkách komise.

Apple má taktéž samostatnou stránku s výpisem hodnot elektromagnetického záření, ovšem v případě posledních modelů nás překvapily nachlup stejné hodnoty u všech posledních modelů iPhonů. Je zajímavé, že to Applu skutečně vyšlo takto hezky.

V tabulkách uvedených níže jsme zaznamenávali dvě hodnoty. První udává záření absorbované lidskou tkání při telefonování, tedy držení telefonu u ucha, druhá pak při nošení telefonu na těle.



Z dat níže nelze jednoznačně určit, že by některý výrobce měl výrazně lepší nebo horší hodnoty než jiný, každý má své „zářiče“ i naopak šetrné modely. Jako největší „vypalovák“ v záření při držení telefonu u ucha vyšel model Xiaomi Mi A1 společně s Xiaomi Mi 8 Lite. Naopak nejšetrnější byl v tomto ohledu Samsung Galaxy Note 9. Záření při nošení na těle nejvíce vydává Nokia 7 Plus, nejmenší hodnotu jsme zjistili u Xiaomi Mi A2. Všechny se však vejdou do maximální hodnoty (viz box výše), jinak by je pochopitelně nemohli výrobci prodávat.



Hodnoty pro starší přístroje najdete v tomto článku.

Samsung

Model Hlava (W/Kg)

Tělo (W/Kg)

Samsung Galaxy S9

0,362

1,18

Samsung Galaxy S9+ 0,294

1,350

Samsung Galaxy S8

0,315

1,27

Samsung Galaxy S8+ 0,26

1,0

Samsung Galaxy Note 8

0,173

1,29

Samsung Galaxy Note 9 0,381

1,509

Samsung Galaxy A8 (2018)

0,241

1,250

Samsung Galaxy A3 (2017) 0,349

1,38

Samsung Galaxy A5 (2017) 0,349

1,38

Samsung Galaxy A6 (2018) 0,487

1,386

Samsung Galaxy A6+ (2018) 0,360

1,390

Samsung Galaxy A7 (2018) 0,335

1,425

Samsung Galaxy A9 (2018) 0,351

1,587

Samsung Galaxy J4+ (2018) 0,315

1,463

Samsung Galaxy J6+ (2018) 0,308

1,334



Apple

Model Hlava (W/Kg)

Tělo (W/Kg)

iPhone XS Max

0,99

0,99 iPhone XS

0,99 0,99 iPhone XR

0,99 0,99 iPhone X

0,93 0,99 iPhone 8 Plus

0,94 0,99 iPhone 8

1,35 1,36 iPhone 7 Plus

1,34 0,95 iPhone 7

1,37 1,39 iPhone SE

0,97 0,99

Huawei

Model Hlava (W/Kg)

Tělo (W/Kg)

Huawei Mate 20 Pro

0,40

0,96 Huawei P smart 2019

0,83 1,00 Huawei P20

0,76

1,26 Huawei P20 Pro

0,73 1,22 Huawei P20 Lite

0,75 1,21 Huawei Nova 3

0,76 1,19 Huawei Y6 Prime (2018)

0,60 0,80 Huawei Y7 Prime (2018)

0,81 1,16 Huawei Y5 (2018)

0,36 1,06 Huawei P smart

1,27 0,99 Huawei Nova 3i

0,79 1,27

Honor

Model Hlava (W/Kg)

Tělo (W/Kg)

Honor 7A

0,27 0,88 Honor 7C

0,89 1,09 Honor 7S

0,36 1,01 Honor 7X

1,07 1,28 Honor 8X

0,81 1,02 Honor 9 Lite

0,44 0,96 Honor 8

1,5 1,96 Honor 9

1,26 1,26 Honor 10

0,79 1,15 Honor 10 Lite

0,60 1,07 Honor View 10

0,77 0,99 Honor View 20

0,89 1,25 Honor Play

0,80 1,29

Xiaomi

Model Hlava (W/Kg)

Tělo (W/Kg)

Xiaomi Mi A2 Lite

0,547 1,473 Xiaomi Mi A2

0,963 0,639 Xiaomi Mi 8

0,701 1,662 Xiaomi Pocophone F1

0,537 1,582 Xiaomi Redmi 6

0,550 1,417 Xiaomi Redmi Note 6 Pro

0,755 1,476 Xiaomi Redmi 6A 0,656 1,523 Xiaomi Redmi S2 0,429 1,577 Xiaomi Redmi Note 5

1,29 1,24 Xiaomi Redmi 5 Plus

1,013 1,470 Xiaomi Redmi 5

0,529 1,527 Xiaomi Mi MIX 3

1,448 1,568 Xiaomi Mi 8 Lite

0,749 1,585 Xiaomi Mi MIX 2S

0,542 1,593 Xiaomi MI A1

1,75 0,760

Nokia

Model Hlava (W/Kg)

Tělo (W/Kg)

Nokia 1

0,549 1,588 Nokia 2.1

0,793 1,427 Nokia 3.1

0,64 1,63 Nokia 3310 3G

0,758 1,322 Nokia 5.1

0,29 1,80 Nokia 6.1

0,944 1,82 Nokia 7 Plus

0,361 1,776 Nokia 7.1

0,26 1,74 Nokia 8

0,711 1,330 Nokia 8 Sirocco

0,59 1,54 Nokia 8.1

0,514 1,490 Nokia 8110 4G

0,952 1,482

Sony

Model Hlava (W/Kg)

Tělo (W/Kg)

Sony Xperia XZ3

0,868 1,07 Sony Xperia XA2 Plus 1,41 1,34 Sony Xperia XZ2 Premium

0,55 0,68 Sony Xperia XZ2 Compact

0,77 1,05 Sony Xperia XZ2

0,56 0,94 Sony Xperia L2

0,47 1,22 Sony Xperia XA2

1,07 1,43 Sony Xperia XA2 Ultra

0,41 1,12

Motorola