V Praze se objevily neobvyklé piktogramy. Varují čumily do mobilu

Nevidí, neslyší. Tak by se daly ve zkratce charakterizovat dvě skupiny chodců, kvůli jejichž závislostem vznikají v provozu nebezpečné situace. Tedy čumilové do mobilu a ti, kteří okolní svět nevnímají kvůli hlasité hudbě, respektive sluchátkům na/v uších. Zatímco ve světě jsou mnohdy vyvíjeny sofistikované systémy, jak těmto závislákům zabránit v bezhlavém vstoupení do vozovky pod kola projíždějících vozů, tak městská část Praha 14 se vydala jednodušší cestou.

Vybrané přechody nechala opatřit dvojicí piktogramů těsně před hranicí chodníku s vozovkou. Jeden z obrázků znázorňuje přeškrtnutý smartphone, druhý pak sluchátka. Podle městské části jde o další z řady dopravních opatření, tentokrát však opatření namísto na řidiče zacílila na chodce.



„Jsou situace, kdy ani při nejlepší vůli řidič nic nezmůže. Například když chodec vstoupí do vozovky naprosto nečekaně, rovnou před jedoucí auto. Proto se nyní pouštíme i do osvěty pěších,“ informoval místostarosta MČ Praha 14 Petr Hukal na webových stránkách městské části.

Aktuálně lze piktogramy najít u dvou přechodů. Jeden se nachází u tramvajového obratišti na Lehovci ve směru z Prahy, druhý pak před stanicí metra Rajská zahrada. A zjevně nezůstane jen u nich. Byť jde o pilotní projekt, tak Praha 14 už plánuje stejně označit i další přechody na svém území. Konkrétní místa mohou navrhovat také občané.

Cesta, kterou se vydala městská část Praha 14, připomíná předloňské počínání policistů z maďarského města Budakalász v těsném sousedství hlavního města Budapešť. Ti do boje s takzvanými smombies (kombinace slov smartphone a zombie) vyrazili s papírovými šablonami a signální barvou ve spreji: vybrané přechody začali opatřovat speciálními piktogramy, jejichž jediným účelem bylo odtrhnout pohledy chodců od displejů smartphonů či je vytrhnout z hudebního opojení (více viz Policejní zebra komando bojuje proti čumilům do mobilu).