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Váš iPhone zažije středověk. O textovky se bude starat poštovní holub

Ondřej Martinů
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AI / David Votruba

Velice originální variantu na běžné chatovací aplikace nabízí iOS služba Carrier Pidge. Oproti klasickým chatům totiž vaše zprávy nosí virtuální poštovní holub, kterému trvá, než zprávu doručí, a navíc existuje riziko, že k adresátovi ani nedoletí.

Už jsme si zvykli, jak snadné je si poslat textovou zprávu. V dobách SMS nás ještě trochu omezovala maximální délka, ale s nástupem messengerů už toho můžeme poslat, kolik chceme, kdy chceme, a zprávy dorazí i tak prakticky okamžitě příjemci. Není to už trochu nuda?

Pokud se chcete vrátit do minulosti, a tím myslíme do středověku, tak můžete vyzkoušet originální aplikaci Carrier Pidge, která je však zatím dostupná pouze pro iPhony. V ní totiž nosí zprávy virtuální holub, a to se všemi aspekty skutečné holubí pošty.

Aplikace Carrier Pidge

Stejně jako v reálu musí totiž holub nejprve překonat vzdálenost mezi adresátem a příjemcem. Autor aplikace uvádí, že virtuální holub létá rychlostí asi 170 km/h, což je rychlost, kterou skuteční holubi mohou teoreticky vyvinout v ideálních podmínkách, především daných silným větrem v zádech. V takovém případě by virtuální holub překonal vzdálenost mezi Prahou a Brnem za něco málo před hodinu.

Aplikace obsahuje sledování letu poštovního holuba v reálném čase. Sami tak můžete na mapě sledovat, kde se zpráva právě nachází a jak dlouho ještě potrvá, než dorazí k adresátovi.

Myšlenka virtuálního holuba se snaží reflektovat realitu i v dalších ohledech. Někteří ptáci se mohou během letu ztratit či je něco rozptýlí a jejich rychlost se následně sníží až o 25 procent. Ale může se stát i neštěstí a holub se může ztratit nebo zemřít během letu. A proto má také každá odeslaná zpráva 0,2% šanci, že vůbec nedorazí.

Carrier Pidge se také liší od běžných aplikací tím, že neposílá potvrzení o přečtení. Adresát ani neví, zda se k němu zpráva teprve blíží a kde přesně je. A když se dotyčný bude chtít vymlouvat, proč ještě na zprávu neodpověděl, může jednoduše říct, že holub je pořád na cestě nebo se ztratil.

Autor celý projekt popisuje jako recesi. Vytvořil ho během pouhých tří dnů a aktuálně je Carrier Pidge dostupný pouze pro iPhony a iPady, do budoucna se však plánuje i verze pro Android.

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