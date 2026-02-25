Museli splynout s davem. Zloděje mobilů tak zatkli v masce vraha i superhrdiny

Lukáš Hron
Policisté z brazilského Rio de Janeira se v rámci tradičního karnevalu zaměřili mimo jiného i na zloděje mobilů. Mezi jeho návštěvníky vyrazili v utajení. Aby splynuli s davem, tak se převlékli do maškarních kostýmů. Obdobná lest se v minulosti osvědčila i policii v Peru.
Divoké rytmy samby a pestré kostýmy lákají do brazilského Rio de Janeira každoročně miliony turistů. Není tak divu, že během několikadenního veselí evidují policisté i nárůst drobné kriminality – karneval je totiž velkým lákadlem i pro jedince s nekalými úmysly, včetně těch prahnoucích po dobře zpeněžitelných smartphonech. Mezi bavící se lidi tak vyrážejí i policisté v utajení. A to doslova.

Předpokladem úspěšné akce je totiž splynutí s davem. Policisté tak mezi návštěvníky masově navštěvované akce vyrážejí skrytí pod karnevalovými maskami. Podporou jim jsou přitom kolegové, kteří dav lidí sledují ze vzduchu pomocí dronů.

Díky nim se tak ve čtvrti Santa Teresa podařilo v chumlu bavících se lidí odhalit ženu, kterou více než oslava hudby, tance, pestrobarevných kostýmů a všeobecně brazilské kultury zajímaly mobilní telefony jiných účastníků. Při jedné akci ji však měli policisté ze vzduchu na „očích“. Žena pohotově jednoho z návštěvníků připravila o mobil, který vzápětí předala svému komplici. Z lupu se však dvojice dlouho neradovala.

Záhy je totiž z davu vyvedli Batman s kapitánem Amerikou a Jasonem Voorheesem. Takto utajení policisté, přičemž jedna z použitých masek podle britského serveru BBC odkazovala i na španělský seriál Papírový dům na Netflixu, pak dvojici lapků, kdy žena ve snaze vyhnout se zatčení předstírala těhotenství, odvedli do přistaveného policejního vozu a odvezli na policejní stanici k dalším úkonům.

dgpe_sepol

Acabou a festa de
carnaval para uma dupla de ladrões.
Policiais civis disfarçados em um bloco de Santa Teresa flagraram o furto de um celular e prenderam os criminosos em flagrante.
A ação contou com monitoramento por drone e atuação estratégica da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade
Imaterial (DRCPIM).
Com a dupla, foram recuperados cinco celulares. Os aparelhos passarão por perícia e serão devolvidos aos donos dentro da Operação Rastreio, a maior iniciativa do estado contra roubo e furto de celulares.

14. února 2026 v 16:36, příspěvek archivován: 18. února 2026 v 17:43
Podle následného prohlášení policie nešlo o žádné nováčky. Oba zadržení, u nichž bylo nalezeno nakonec pět ukradených mobilů, mají v trestních rejstřících dohromady 30 záznamů. Jak policie dodala, jejich zatčení bylo součástí operace Tracking zaměřené právě na boj s krádežemi mobilních telefonů a jejich následným prodejem. V rámci ní bylo zajištěno již více než 13 tisíc mobilů, téměř 4,5 tisíce z nich již bylo vráceno původním majitelům.

Jakkoli působí použití maškarních kostýmů úsměvně, tak mezi latinskoamerickými policisty nejde o ojedinělou záležitost. Podle amerického portálu NBC News v minulých dnech využili kostýmy i policisté z brazilského São Paula, když začátkem února převlečení za postavy z kultovního filmu Krotitelé duchů chytili v centru ženu s dvanácti ukradenými mobily. Naopak muže, který pod oblečením schovával tři telefony, které mu nepatřily, jiný den lapili převlečení za mimozemšťany.

Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu

BBC dodalo, že obdobnou taktiku využívá i policie v Peru. Její agenti se při různých příležitostech, jako jsou Valentýn, Halloween či Vánoce, převlékají do propracovaných kostýmů.

Například loni v listopadu se zatčení muže podezřelého z distribuce kokainu, který měl ukrytý v kbelíku na koledu, účastnil agent v převleku Spidermana. Jiný agent pak při policejní akci během svátku všech zamilovaných zatkl dealerku drog převlečený za plyšového medvídka. Kostýmní repertoár peruánských policistů je vskutku pestrý, obsahuje například i Grinche, kapybaru a stejně jako v Brazílii i marvelovské hrdiny.

