„Chápeme, že krádeže mobilních telefonů jsou pro Londýňany i nadále velkým problémem, proto usilovně pracujeme na snížení počtu trestných činů,“ uvedl inspektor Yu Zhang z místního policejního týmu Metropolitní policie v Brentu s tím, že razie na londýnské Kilburn High Road ukazuje, že se policie nezaměřuje jen na takzvané malé ryby.
„Nezaměřujeme se jen na jednotlivé zloděje telefonů, ale i na ty, kteří manipulují s kradenými zařízeními a profitují z nich,“ dodal inspektor k razii, která byla provedena v rámci koordinovaného týdenního programu v Brentu zaměřujícího se právě na kriminalitu páchanou s využitím elektrokol. Tedy i na krádeže mobilních telefonů.
Jak Metropolitní policie informovala, tip na uvedený obchod obdržela od zpravodajských služeb. Původně ovšem v souvislosti s drogovou kriminalitou. Podle zpravodajských informací měl být tento obchod totiž využíván k distribuci drog třídy B, do níž spadají například amfetaminy, barbituráty či marihuana. Avšak policisté při razii objevili více než 500 kradených mobilních telefonů.
Jak ukazuje video, které z této razie zveřejnila, mobily byly uloženy v regálech v tajné části za falešnou zástěnou. Policisté v souvislosti s tím zatkli čtyři muže ve věku 22, 25, 34 a 63 let. A to pro podezření z nakládání s kradeným zbožím, držení drog a úmyslu je distribuovat. Tři z nich však byli následně propuštěni na kauci, poslední podezřelý byl pak na svobodu propuštěn v rámci dalšího vyšetřování.
Razie v Brentu byla jednou z řady policejních akcí souvisejících s bojem s krádežemi mobilů na ulici, které Londýn sužují posledních několik let. Například loni se londýnským policistům podařilo odhalit zlodějský gang, který poslal do Číny desítky tisíc kradených mobilů. Začátkem letošního roku pak při čtyřtýdenní razii zatkla 248 podezřelých a zabavila 770 kradených mobilů.
Navzdory faktu, že počet krádeží mobilů v hlavním městě Velké Británie v meziročním srovnání klesl o přibližně 12 procent, se však londýnští policisté potýkají s dalším problémem. Zlodějské gangy totiž na „špinavou práci“ verbují děti na kolech, za kradený smartphone jim nabízejí i stovky liber (tisíce korun).
Policie proto nasazuje další techniku, konkrétně drony či elektrické motorky. Díky dronům se policistům daří nejen shromažďovat důkazy, mohou tak i udržovat vizuální kontakt s prchajícími zločinci. Pomocí elektrických motorek pak vyrovnávají dosavadní náskok zlodějů, kteří při páchání trestné činnosti používají nejen kola, ale i elektrokoloběžky, elektrokola, elektrické motocykly či skútry.
„Londýňané si zaslouží cítit se bezpečně a my jsme odhodláni neúnavně narušovat organizované zločinecké sítě, které tuto trestnou činnost podporují,“ dodal k poslední razii inspektor Zhang.