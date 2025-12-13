S tím zloději nepočítali. Okradená se na jednoho z nich zavěsila jako klíště

Lukáš Hron
Značnou pohotovost předvedla třiatřicetiletá ruská turistka v argentinském Buenos Aires. Ve chvíli, kdy s kolem čekala na zelenou, ji překvapili zloději na motorce toužící po jejím mobilu. Nejen že ho před nimi dokázala uchránit, povedlo se jí i značnou měrou přispět k zadržení jednoho z nich. Incident zachytila bezpečnostní kamera.

Video zachycují celý průběh motorizované krádeže, k níž došlo 9. listopadu v místní čtvrti Palermo, zveřejnil argentinský portál La Nacion. Zatímco žena čeká s kolem na křižovatce na zelenou a zjevně vyřizuje něco na svém mobilním telefonu, tak zezadu se k ní pomalu blíží dvojice mužů na motocyklu. Krátké zmapování terénu a téměř najisto se blíží k nic netušící ženě. Rychlé chňapnutí po telefonu a rychlý úprk. Patrně tak si svou akci představovali. Žena je však překvapila svou pohotovostí.

Svého mobilu se totiž nehodlala vzdát, byť v tomto ohledu byl lapka pohotovější – podařilo se mu vytrhnout ho ženě z rukou. Ta se ovšem při přetahování o něj pohotově chytila motocyklu, s nímž začala lomcovat a dál se sápala po svém telefonu. Zloděj se urputně snažil ji setřást, bohužel však měl oproti svému komplici rozdílný pohled na řešení nenadálé překážky v jejich původním plánu.

Zatímco se totiž snažil okradené za každou cenu zbavit a téměř proto sesedl z motocyklu, tak komplic chtěl z místa činu rychle odjet. Zloděj se ještě chvíli snažil udržet na ujíždějícím motocyklu, ovšem okradené se podařilo ho z něj strhnout a pověsit se mu za nohu. Subtilní ženě rychle na místo přispěchali další lidé i někteří projíždějící řidiči, s jejichž pomocí se podařilo muže zpacifikovat a zadržet jej do příjezdu městské policie. Ještě před tím ovšem od jednoho z řidičů schytal pár pro něj jistě nepříjemných kopanců, jeden přidala i sama okradená, když se k němu později vrátila.

Policii se podařilo vypátrat i jeho komplice. Pomocí záznamů městských kamer vysledovali trasu motocyklu, hledaný jej zaparkoval před jedním z bytových domů v sousední čtvrti Villa Crespo. Při následné soudem nařízené domovní prohlídce policisté kromě dokladů a klíče od motocyklu či bot hledaného, které údajně v době incidentu měl na sobě, zabavili asi deset mobilních telefonů. V bytě objevili také čtyři sklenice marihuany a dalšího muže, kterého převezli na Centrální identifikační úřad k dalším úkonům.

S tím zloději nepočítali. Okradená se na jednoho z nich zavěsila jako klíště

