Volají jménem „vaší“ banky. Ve skutečnosti vás chtějí připravit o úspory

„Takové kontakty obvykle působí velmi věrohodně a na první pohled nemusí budit žádné podezření, jedná-li se kupříkladu o zákaznickou linku banky, jíž je příjemce hovoru klientem. Tímto způsobem se pak mohou pachatelé snažit vylákat přístupové údaje k bankovním účtům či obdobné zneužitelné informace,“ informoval úřad v únorové monitorovací zprávě.

Podotýká však, že nemusí jít pouze o zneužití telefonních čísel obecně známých institucí, jako jsou právě banky, pojišťovny či jiné veřejné známé společnosti. Velmi časté jsou totiž i případy, kdy volající simulují neexistující čísla či zneužijí soukromá čísla za účelem záměrného skrytí identity původce marketingového volání.

„Takové podvržení telefonního čísla se odehrává prostřednictvím manipulace s parametrem CLI (Calling Line Identification), prostřednictvím kterého se síťovou signalizací přenáší informace o telefonním čísle, ze kterého je hovor realizován, aby mohlo být toto číslo zobrazeno ve volaném zařízení,“ vysvětlil úřad s tím, že zabránit tomuto nekalému jednání je složité z více důvodů.

Záměna čísla v parametru CLI podle ČTÚ totiž slouží i pro různé služby, kdy se jeho úprava děje na pokyn účastníka. I na mezinárodní úrovni je tak vnímána jako legální a veskrze užitečný nástroj. Úřad navíc již loni podotkl, že úprava CLI není ani v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích (více viz Podvrhnou telefonní číslo a vy můžete přijít o veškeré úspory, varuje úřad). Provozovatelé sítí a operátoři mají rovněž velmi omezené možnosti kontroly, zda parametr CLI předávaný mezi sítěmi při síťové signalizaci (bez ohledu, zda je prováděna v mobilní či pevné síti) není podvržený.

Obtěžují vás volání ze skrytého čísla? Podle § 67 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích je podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu povinen na žádost svého účastníka a na jeho náklady zajistit službu identifikace účastnického čísla, z kterého byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující volání, a to zpětně u konkrétních volání, která účastník označí jako zlomyslná nebo obtěžující, nejpozději však do dvou měsíců ode dne uskutečnění takového volání.

Úřad proto v souvislosti s nárůstem stížností na takové podvodné telefonáty nabádá ke zvýšené opatrnosti při kontaktu s neznámými telefonními čísly. Zprvu důrazně nedoporučuje volat zpět na neznámá čísla (v případě zmeškaného volání) a pokud volaný takový hovor přijme, ideálně by si měl ověřit důvěryhodnost volajícího subjektu u instituce, jejímž jménem jej volající kontaktuje.

„Podezřelý telefonát zavěste a v případě pochybností si jeho pravost ověřte přímo v bance,“ doporučil úřad loni s tím, že zůstat nečinné by neměly ani samotné instituce, jejichž jméno podvodníci zneužívají. Těm naopak doporučil obrátit se vždy na konkrétní, tímto jednáním poškozené, klienty a požádat je o identifikaci jejich poskytovatele telefonní služby a konkrétních časových údajů o předmětném volání.

„V případě podezření, že by se mohlo jednat o výše popsanou praktiku, zvlášť, pokud by příjemce hovoru měl za to, že by mohly být zneužity jeho citlivé údaje, například pro přístup k bankovnímu účtu, doporučuje ČTÚ obrátit se taktéž na orgány činné v trestním řízení, neboť takové jednání již vykazuje znaky trestného činu,“ uvedl v monitorovací zprávě s odkazem na webových stránkách Policie České republiky uvedené informace, jak se lze tomuto podvodu bránit.