Lákají na superlevný Galaxy S10+, oberou vás však o desítky eur měsíčně

„POUZE NYNÍ: Nejžhavější nabídka roku 2019 je tady! Galaxy S10+ můžete získat za 38 korun,“ hlásá titulek podvrženého článku, na který odkazují sponzorované příspěvky na Facebooku a který se tváří jako by byl vydaný na webu Mobil.iDNES.cz. Mediální skupina MAFRA se od něj distancuje.

Podvodníci v článku informují mimo jiné o výrazném tržním propadu Samsungu na českém trhu, právě ten má být důvodem pro tuto neodolatelnou nabídku, kdy telefon v údajné hodnotě 29 989 Kč (aktuálně přitom nejvyšší, tedy 1TB model stojí na českém trhu zhruba 25 tisíc korun) nabízejí za zlomek této ceny.

Dojem důvěryhodnosti se snaží vzbudit i údajným hrdým majitelem superlevného Galaxy S10+, sedmadvacetiletým Martinem Bělohlávkem. A to včetně fotografie. Vše je ovšem smyšlené. V podvrženém článku použitý snímek pochází z brazilského technologického webu TechTudo. A to z článku z loňského března, v němž uvedený server srovnává loňský Samsung Galaxy S9 se Sony Xperia XZ2.

První, co by mělo každého, kdo na sponzorované příspěvky byť ze zvědavosti klikne, trknout do očí, je webová adresa odkazované stránky s doménovou koncovkou info. Údaj v adresním řádku prohlížeče totiž nikdy nekoresponduje s obsahem, který se snaží navodit dojem, že dotyčný právě pročítá článek na portálu Mobil.iDNES.cz.

Jakýkoli odkaz, který je v článku, navíc směřuje vždy na stejný web. Přesměrovává na něj tedy i fotografie smyšleného majitele samsungu za bezkonkurenční cenu či odkazy na konci podvržené stránky, které vyzývají „čtenáře“ k přechodu na úvodní stránku iDNES.cz či přepnutí na plnou verzi webu.

Podvodníci předpokládají, že většina přístupů bude uskutečněna z mobilu. Při kliknutí na sponzorovaný příspěvek na počítači se totiž článek zobrazuje v podobě jako na mobilním zařízení, tedy coby „nudle“.

Samostatnou kapitolou jsou pak údajné komentáře z Facebooku, které mají jediný cíl. Mají rozprášit jakékoli podezření. Jenže i ty jsou naopak důkazem, že jde o podvrh. A to nejen kvůli prapodivnému obsahu, kdy je často používán opačný rod. Především totiž nic takového na Mobil.iDNES.cz nenajdete. Naši čtenáři mají k dispozici diskuze pod článkem. Prapodivná jména, a to i v kombinaci s fotografiemi, jsou pak spíše úsměvnou záležitostí.

Místo top smartphonu draze zpoplatněná předplacená služba

Jak jsme již výše zmínili, všechny prolinkované odkazy směřují na jediný web. Ten může designem vyvolávat dojem, že jde o oficiální stránku Samsungu. Samozřejmě tomu tak není. Zájemce o výhodné nabytí top samsungu, a to chvílemi i za „pouhých 25 korun“, vyzývá k zadání osobních údajů a odeslání objednávky. Ta je ovšem jen zdánlivá.

Ve skutečnosti se totiž dotyčný na oko zařadí do slosování, především se ovšem přihlásí k blíže nespecifikované předplacené službě. A to pořádně drahé. Po několikadenní zkušební době, kdy se údaje pohybují v rozmezí čtyř až šesti dnů, jim bude s měsíční pravidelností strháván poplatek ve výši až 70 eur, v přepočtu tedy téměř 1 800 korun. Stejně jako délka zkušební doby se na cílové stránce rozchází i informace o výši měsíčního poplatku (od 65 do 70 eur).

„Společnost Samsung Electronics nemá s předmětnou stránkou ani uvedenou nabídkou nic do činění. Máme důvodné podezření, že se jedná o důmyslný podvod, který zneužívá dobré jméno Samsungu i jednotlivých médií. Kromě Česka, kde se stránky tváří např. jako článek na iDNES.cz nebo iHned.cz, se tento týden podobný případ objevil i na Slovensku zneužívající vzhled portálu aktuality.sk,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz tiskový mluvčí společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak David Sahula, podle kterého má společnost v plánu další kroky včetně snahy o kontaktování majitele stránek.

„Důrazně varujeme veřejnost před touto nabídkou a zadáváním jakýchkoliv osobních údajů a údajů o platební kartě jejím prostřednictvím. Doporučujeme každému vždy pečlivě zvážit, komu a za jakých okolností poskytnout citlivé údaje,“ varoval Sahula.

Kontaktujte banku a žádejte peníze zpět, radí ČOI podvedeným

„Spotřebitelům doporučuji obrátit se na svoji banku (portál podle dostupných informací stahuje peníze pravidelně z platební karty) a spotřebitelům radím zažádat svoji banku o tzv. chargeback (vrácení částky zpět na účet) a hlavně zablokování dalších plateb,“ reagoval na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz tiskový mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.



Inspekce podle Fröhlicha nemá žádný zákonný nástroj, jak webové stránky zablokovat. V této věci by mohla web zablokovat výhradně Policie ČR. „Můžeme na ně však upozornit v rámci svého seznamu rizikových stránek, což zároveň zaznamenává na základě našich dat i vyhledávač Seznam.cz a antivirus ESET a tím spotřebitele chrání,“ dodal.

Hlavním úskalím této problematiky je podle mluvčího Inspekce možnost registrovat doménu stále i na anonymní či neexistující subjekt. Takový web pak není anonymní nejen pro spotřebitele, ale i pro ČOI coby dozorový orgán. Jen letos na seznamu podvodných stránek, o nichž Inspekce bezpečně ví, že spotřebitele podvádí, klamou či okrádají zpravidla anonymní subjekty, přibylo dosud 340 webů.