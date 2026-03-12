Cílovou skupinou pachatelů těchto podvodů jsou zejména ženy, které figurují jako poškozené v 80 procentech případů. Průměrný věk obětí je podle policie 45 let.
Policisté dlouhodobě varují před telefonními hovory, při kterých se pachatel představuje jako policista nebo bankéř a žádá po obětech citlivé bankovní údaje nebo převody či výběry peněz a jejich předání kurýrům. Podle nich jsou podvodníci velmi přesvědčiví, používají odborné výrazy, manipulují oběť strachem a vytváří dojem naléhavé situace.
V nedávné době pachatelé podle policie zneužili například totožnost policejních mluvčích ve Zlínském kraji. Pod legendou napadeného bankovního účtu se pak jejich jménem snažili na lidech vylákat peníze.
Policie v této souvislosti zdůraznila, že nikdy nevyžaduje na lidech bankovní převody nebo výběr a předání peněz. O instalaci aplikací, sdělení přístupových údajů či kódů nežádají po telefonu ani banky. V případě, že se lidé setkají s podobnými telefonáty a případně i následnou komunikací na sociálních aplikacích, mají se obrátit linku 158.
Podvodníci přicházejí se stále novými nápady, jak lidi obrat o nemalé sumy peněz. Například v letech 2021 a 2022 se vydávali za zaměstnance společnosti Microsoft. Oběť se snažili přesvědčit, že má napadený počítač, a nabízí jí asistenci při odstranění hrozby. Cílem bylo získat vzdálený přístup k počítači. Plnění jejich pokynů totiž vedlo ke kompromitaci zařízení, případně ke krádeži citlivých údajů, hesel nebo zašifrování dat vyděračským programem.
Před stejnou praktikou tehdy varovala i slovenská policie. V souvislosti s tím spustila informační kampaň, v níž prostřednictvím krátkých videonahrávek, ve kterých vystupovaly známé osobnosti, upozorňovala, aby si lidé nevyměňovali citlivé a osobní informace s nikým cizím. Do dílu s názvem Slunce, seno, pohoda a žádné podvody tehdy zapojila českého režiséra Zdeňka Trošku, který upozornil právě na telefonáty od údajných zaměstnanců Microsoftu: