Má nejvýkonnější čip a další výhody pod 20 tisíc. Test Poco F8 Ultra

Ondřej Martinů
Značka Poco se snaží hnát kupředu, co nejvíce to jen jde. Nyní, s příchodem nových čipů od Qualcommu, je vůbec první, kdo nabízí špičkový čip v modelu Poco F8 Ultra za méně než 20 tisíc korun, a k tomu ještě další unikátní prvky výbavy jako například záda z džínoviny nebo extra reproduktor.
Poco F8 Ultra

Není lehké držet krok s takto zběsilými značkami. Právě výrobce Poco během jediného roku uvedl na trh hned dva po sobě jdoucí modely série F s přívlastkem Ultra: jeden v březnu, druhý v listopadu. Oba vynikají zajímavým poměrem ceny a výbavy, vždy dovedou nabídnout něco extra, což je koneckonců produktová filozofie této značky.

Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra tedy jen osm měsíců po vydání modelu F7 Ultra posouvá laťku ještě výše s novým čipem, designem i neokoukanými prvky výbavy. Otázka ohledně špičkových modelů značek, na které mladí zákazníci nemusejí moc slyšet, však zůstává: kde se tentokrát schovaly kompromisy a stojí model F8 Ultra za pozornost, pokud máte v kapse 20 tisíc na nový telefon?

Bude se mi líbit?

Zatímco až na zářivě žlutou barevnou variantu byl model F7 Ultra designová nuda, F8 Ultra už je na tom o něco lépe. Už na první pohled lze však tušit, že design zkrátka jen kopíruje to, co aktuálně prosazuje Apple, tedy široký modul se zadními fotoaparáty. Tedy ne že by jej Apple vymyslel, naopak si pamatujeme celou řadu modelů Poco, které takový design měly už dříve, ale to zákazníci v potaz příliš neberou.

Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra

Telefon nyní alespoň už na první pohled zaujme v modré variantě povrchem zad připomínajícím džínovinu. Vybrat si můžete samozřejmě i konzervativnější černou barvu s klasickým tvrzeným sklem, modrá je však zkrátka hezčí. Nejsme si však jistí, jestli se povrch nebude delším používáním špinit a vlastně to nakonec nejspíš dopadne tak, že na telefon obléknete kryt a design pod ním přijde vniveč.

Rozměry zařízení jsou 163,3 × 77,8 × 7,9 mm a hmotnost 220 gramů, jde tedy o trochu větší a těžší telefon, než je průměr. Díky tomu je tu však hezky velký displej s tenkými rámečky (viz dále). Telefon se také chlubí certifikací IP68, tedy plnou odolností proti prachu a ponoření do vody.



