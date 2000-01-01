náhledy
Telefon už na první pohled zaujme v modré variantě povrchem zad připomínajícím džínovinu. Vybrat si můžete samozřejmě i konzervativnější černou barvu s klasickým tvrzeným sklem, modrá je však zkrátka hezčí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dalším unikátním prvkem výbavy je pak extra reproduktor, který výrobce umístil do modulu s fotoaparáty. Spolu s běžnou dvojicí reproduktorů tak vytváří tak v podstatě 2.1 audio systém, s laděním zvuku navíc pomáhá značka Bose.
Telefon je vybavený velkým displejem s úhlopříčkou 6,9 palce a rozlišením Full HD+. Panel je typu AMOLED a obnovovací frekvence je 120Hz.
Maximální jas je až 2 000 nitů (lokálně pak až 3 500 nitů), nechybí ani ultrazvuková čtečka otisků prstů pod displejem či 32Mpix selfie kamerka v průstřelu.
Hardwarová výbava telefonu odpovídá tomu nejlepšímu, co aktuálně na trhu můžete sehnat. Znamená to tedy špičkový čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 spolu s 16 GB operační paměti a 512GB úložištěm.
Telefon se také chlubí certifikací IP68, tedy plnou odolností proti prachu a ponoření do vody.
Do telefonu se vejdou dvě SIM, dále můžete využít také funkcionalitu zabudované eSIM.
Konektorová výbava zahrnuje pouze USB-C, v té bezdrátové pak nechybí podpora 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i infraport.
V telefonu najdete operační systém Android ve verzi 16 s grafickou nadstavbou HyperOS 3. Samozřejmostí je i obvyklá sada AI funkcí.
Sestava senzorů na zádech se dá označit za prémiovou. Je tu totiž jak hezký 50Mpix hlavní snímač s optickou stabilizací a světelností f/1,7, tak periskopický telefoto senzor s pětinásobným zoomem.
I třetí snímač má rozlišení 50Mpix a má na starost širokoúhlé fotky (úhel záběru 102 stupňů). Telefon zvládá natáčet video v rozlišení až 8K při 30 snímcích za sekundu.
Běžnou součástí balení s telefonem je již energetický štítek, který dále uvádí také stupeň odolnosti či opravitelnosti.
V balení dále najdete kabel a kryt, nikoliv nabíjecí adaptér, který bohužel musíte mít vlastní.
Telefon má opravdu velkou 6 500mAh baterii, kterou můžete nabíjet výkonem až 100 W, případně výkonem až 50 W bezdrátově.
Telefon původně dorazil na český trh v konfiguraci 16/512GB s cenou 21 999 korun, aktuálně je však v prodeji už za příjemnějších 18 290 korun.
Nový nezvykle prémiový smartphone se objevil v nabídce značky Poco. Telefon se chlubí špičkovou výbavou, ale hlavně také dvěma unikátními prvky výbavy: extra reproduktorem značky Bose a v jedné z barevných variant také napodobeninou džínoviny na zádech.
Novinka Poco F8 Ultra byla představena koncem listopadu po boku odlehčeného modelu Pro. Poco s variantou Ultra v podstatě oficiálně vstoupilo mezi prémiové modely, dosud se značka spíše držela někde na horní hranici vyšší střední třídy.
