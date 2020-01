Jejich krabička umí to, co každý smartphone. Přesto může dávat smysl

Tradičně před oficiálním zahájením veletrhu CES v Las Vegas probíhají tiskové konference a akce, kde startupy předvádějí své novinky. Některé jsou zajímavé, jiné moc ne a další nelze pochopit ani po pečlivém výkladu a předvedení.

Z mobilních věcí nás letos zaujala krabička Pocketalk. To je nová verze kapesního cestovního překladače, který umí překládat hlas i obraz. Někdy před patnácti lety by to byl zázračný přístroj, jenže dnes v podstatě to samé umí každý smartphone.

Pocketalk je malá krabička s displejem s malým rozlišením 640 x 480 pixelů, ale to pro používání stačí. Přístroj umí překládat z a do 74 jazyků, a to včetně češtiny. Stačí si oba jazyky nastavit a říct větu. Zkoušeli jsme překlad do češtiny a z češtiny a výsledek byl velmi dobrý.

Co musíme ocenit, mikrofonům nevadil opravdu velký okolní hluk a i reproduktor výsledek přehrál jasně a dostatečně nahlas. Plus se přeložený text zobrazí na displeji. Rychlost překladu byla slušná. Podobně rychle a dobře dokázal Pocketalk přeložit vyfotografovaný nápis, a to i z čínštiny do češtiny.

Krabička toho umí víc, třeba obsahuje konvertor měn a další funkce vhodné pro cestování. Jenže proč si kupovat samostatné zařízení, když zdarma dostupný Google translátor to dokáže taky a měny přepočítá jedna z mnoha aplikací? Navíc, když krabička bude stát v Evropě 299 eur, tedy v přepočtu přes 7 500 korun, což je docela dost peněz.

Drahá zbytečnost, nebo praktické zařízení?

Pokud si rovnou řeknete, že to je drahá zbytečnost, tak to nás taky napadlo. Jenže firmě se docela daří, již nějakou dobu prodává jednodušší model a neobává se, že by zájem o novinku nebyl. Důvodů je několik. Ovládání je zjednodušené na maximum, takže třeba senioři ho zvládnou lépe než ovládání překladače a dalších funkcí na smartphonu.

A pak je tu ještě jeden důvod, který má opodstatnění i z našeho pohledu. Pokud budete chtít překládat v zahraničí s mobilem, tak textový překlad sice datové připojení nepotřebuje, ovšem pro konverzaci nebo překlad obrázku už připojení nutné je. Respektive si u obrázků musíte předem stáhnout jazykové balíčky a jen v páru s angličtinou. A to může být problém, především v zemích mimo Evropu (v našem případě).

To je právě silná stránka Pocketalku. V ceně je totiž dvouleté připojení po celém světě (130 zemí). Probíhá přes SIM společnosti Soracom, a to pro sítě 3G a 4G. Po uplynutí doby je možné přikoupit další dvouleté připojení za 100 eur (asi 2 550 Kč). To sice není málo, ale kdo službu využije, tak je to ještě přijatelná částka.

Samotná krabička má vlastní systém postavený na osmičkovém Androidu. Výdrž na jedno nabití je v pohotovostním režimu zhruba dvoudenní, nepřetržitě překládat lze více než čtyři hodiny.