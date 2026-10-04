Novela školského zákona předložená premiérem Andrejem Babišem a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Robertem Plagou obsahuje nový § 29a zavádějící plošný zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Žáci je nebudou v případě, že novelu schválí ve Sněmovně, v Senátu a podepíše ji prezident, moci používat už od ledna 2027. A to nejen na základní škole, ale ani v té mateřské a ani v přípravné třídě základní školy, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře.
Plošný zákaz se nevztahuje jen na vyučovací hodiny, platit má i během školního stravování, ve školní družině či školním klubu. Absolutní zákaz se má vztahovat i na přestávky. Novela nicméně neřeší jen mobily jako takové, zákaz z ní plynoucí se vztahuje i na další elektronická komunikační zařízení.
„Pod pojem elektronické komunikační zařízení lze zahrnout mobilní telefony, tablety a další zařízení umožňující komunikaci nebo přístup k internetu, přičemž konkrétní nastavení pravidel má být vždy na školním řádu dané školy. Lze očekávat, že konkrétní definice tohoto pojmu bude případně upřesněna v dalším průběhu legislativního procesu,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz tiskový mluvčí MŠMT Ondřej Macura.
V současnosti tedy do oné definice spadají i chytré hodinky, potažmo jejich dětské ekvivalenty. Právě ty přitom rodiče dětem pořizují zejména coby alternativu k mobilnímu telefonu. A to především s důrazem na bezpečí dítěte – díky vestavěnému GPS modulu mají totiž přehled, kde se jejich ratolest aktuálně vyskytuje. A tak se někteří bouří. Mnohdy však nezávisle na výše zmíněném poslaneckém návrhu schváleném vládou.
Školy již mobily zakazují. A nejen ty
Mnohé školy totiž již v současnosti ve svých školních řádech používání mobilních technologií na své půdě omezuje. Některé razantně, kdy tedy není možné mobily, potažmo ani chytré hodinky používat ani o přestávkách. V jiných se zákaz vztahuje jen na vyučovací hodiny. Doposud je přijetí takového zákazu i jeho rozsah čistě na dané škole, respektive jejím zřizovateli. Není tedy plošného charakteru.
Například základní škola v pražské Slovenské ulici ve školním řádu žákům nařizuje, že mobilní telefony musejí mít už před vstupem do budovy školy vypnuté a následně uložené v tašce, nebo ve skříňce. Žáci je nesmějí používat nejen během vyučovací hodiny, ale ani o přestávce. Vyučující však může po dohodě udělit výjimku. A škola zakazuje právě i manipulaci s chytrými hodinkami, a to během výuky. Dále informuje, že v případě porušení zákazu bude zařízení žákovi odebráno, uschováno v trezoru a vydáno jen zákonnému zástupci s tím, že žákovi bude uděleno kázeňské opatření. Podobně to mají ve svých řádech i mnohé další školy.
Oporu v tom jim dává odstavec (5) navržené novely (viz box níže), kdy na základě jeho znění mohou ve školním či vnitřním řádu stanovit povinnost odevzdat mobilní telefon, pokud žák omezení či zákaz poruší. Podle tiskového mluvčího MŠMT v takovém případě platí obecná pravidla pro nakládání s věcmi svěřenými škole.
Výňatek z poslaneckého návrhu na změnu zákona č. 561/2004 Sb.
§ 29a
Používání mobilního telefonu
(1) Děti v mateřské škole, přípravné třídě základní školy nebo přípravném stupni základní školy speciální, žáci v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a tyto děti nebo žáci v zařízení školního stravování, školní družině nebo školním klubu nesmí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb používat mobilní telefon nebo jiné elektronické komunikační zařízení (dále jen „mobilní telefon“).
(2) Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy
a) dítě nebo žák používá mobilní telefon za účelem souvisejícím se zdravotními důvody nebo speciálními vzdělávacími potřebami,
b) základní škola, střední škola nebo konzervatoř umožní používání mobilního telefonu za účelem vzdělávání během vyučovací hodiny,
c) mateřská škola, školní družina nebo školní klub umožní používání mobilního telefonu za účelem vzdělávání, nebo
d) škola nebo školské zařízení podle odstavce 1 umožní používání mobilního telefonu při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby.
(3) Školní řád nebo vnitřní řád může dětem, žákům nebo studentům neuvedeným v odstavci 1 omezit nebo zakázat používání mobilního telefonu s výjimkou jeho používání za účelem souvisejícím se zdravotními důvody nebo speciálními vzdělávacími potřebami.
(4) Školní řád nebo vnitřní řád může dětem, žákům nebo studentům stanovit povinnost odložit mobilní telefon určeným způsobem.
(5) Školní řád nebo vnitřní řád může dětem, žákům nebo studentům stanovit povinnost na dobu omezení nebo zákazu používání mobilního telefonu odevzdat mobilní telefon, pokud dítě, žák nebo student poruší omezení nebo zákaz používání mobilního telefonu.“.
„Škola je povinna zajistit jejich bezpečné uložení a odpovídá za případnou škodu podle platných právních předpisů,“ dodal Macura.
Podobně má do svého školního řádu zákaz zakomponován i základní škola s rozšířenou výukou jazyků v Kladské ulici v Praze. Ani její žáci nesmějí mobilní telefony a jiná elektronická zařízení používat během celého vyučovacího dne. V případě chytrých hodinek je tato škola nicméně „benevolentnější“. Chytré hodinky musejí mít žáci nastaveny tak, aby se chovaly jako obyčejné hodinky. Opět platí, že mobil lze použít pouze po předběžné dohodě s vyučujícím, a to i v případě, že slouží jako učební pomůcka.
Například škola v Klecanech rozlišuje, zda jde o žáka prvního, či druhého stupně. Zatímco ten na prvním stupni nesmí používat mobil po celou dobu vyučování, tak na druhém stupni je škola benevolentnější a umožňuje používat mobil o přestávkách, avšak bez zvuku a bez možnosti pořizovat jakékoli fotografie, audio či video záznamy.
Právě pořizování jakýchkoli záznamů na půdě školy i při mimoškolních aktivitách školy rovněž často omezují (např. pouze se souhlasem vyučujícího) či přímo zakazují. Třeba základní škola J. A. Komenského v Čelákovicích pak ve svém školním řádu připouští možnost si v naléhavých případech z mobilu zavolat, či jej zapnout, pokud o přestávce očekávají důležitý hovor. Vždy však s povinnosti informovat o tom dopředu pedagogického pracovníka. Podobné upřesnění má ve školním řádu i řada dalších základních škol.
Nošení mobilů do škol novela nezakáže
Ani plánovaná novela nebude žákům zakazovat nošení mobilních telefonů (či jiného elektronického komunikačního zařízení) do škol. Ty to sice i nyní vesměs nedoporučují, případně upozorňují, že taková zařízení žáci do jejich prostor nosí na vlastní riziko, ale nezakazují to.
„Cílem návrhu není zakázat vlastnictví či nošení zařízení, ale jejich používání ve škole. Konkrétní organizační opatření, včetně případného způsobu ukládání zařízení po dobu výuky, budou i nadále do určité míry v kompetenci škol,“ reagoval na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz tiskový mluvčí MŠMT s tím, že ministerstvo bere v úvahu argumenty všech zainteresovaných stran, včetně rodičů a výrobců zařízení.
„Při nastavování pravidel by ale měl být zohledněn hlavní cíl navrhované úpravy, kterým je omezení rozptylování dětí a podpora jejich soustředění během školního dne,“ doplnil s tím, že návrh novely počítá v současné podobě především s výjimkami ze zdravotních důvodů a z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb.