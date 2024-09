Na český trh je tento telefon moc drahý, tak jsme ho vystopovali v Německu

Už během srpna s uvedením série Pixel 9 bylo jasno, že vůbec nejdražší smartphone v nabídce Googlu se jako jediný nepodívá na český trh. Důvodem je pravděpodobně vysoká cena tohoto zařízení, se kterou by na český trh musel jít a která by tak nejspíše většinu zákazníků odradila. A tak se nám jako jediný ze sestavy nových pixelů model 9 Pro Fold nedostal do ruky.

Telefon je v Německu jinak k dostání v 512GB verzi za cenu 1 899 eur, což je asi 47,5 tisíce korun. Kdyby si tento telefon udržel tuto částku i pro český trh, pořád by nebyl nejdražším na trhu, jelikož právě nový Samsung Z Fold 6 jde u vyšších paměťových variant přes hranici 50 tisíc korun. Na rozdíl od Googlu má však Samsung zavedené jméno a zákazníci tak na něj zřejmě slyší víc, než na sérii Pixel, která dorazila do Česka jako nováček.

Objevili jsme ho až na stánku Googlu na veletrhu IFA v Berlíně. A musíme konstatovat, že je jeho absence docela na škodu. Telefon působí skutečně prémiově a byť má tloušťkou těla spíše blíž modelu Z Fold 6 od Samsungu než třeba chystanému Honoru Magic V3, tak se zdá být velice schopným konkurentem. Po designové stránce se nám líbí jeho oblé rohy a dostatečně velký vnější displej, kvalitní hardware i čistá verze Androidu přizpůsobená ohebné vnitřní obrazovce.

Hardwarová výbava tohoto telefonu je v podstatě shodná s novými Pixely 9 Pro. Srdcem telefonu je tedy čip Google Tensor G4 a 16 GB RAM. Vnější displej má úhlopříčku 6,3 palce jako u menších provedení Pixel 9 a Pixel 9 Pro, rozlišení 2 424 × 1 080 pixelů a obnovovací frekvence měnitelná v rozmezí 60 – 120 Hz odpovídá ovšem základnímu modelu. Hlavní ohebný displej pak dostal úhlopříčku 8 palců a rozlišení 2 152 × 2 076 pixelů, obnovovací frekvenci 1–120 Hz a s vnějším displejem shodný maximální jas až 2 700 nitů.

V zavřeném stavu jsou rozměry novinky 155,2 × 77,1 × 10,5 mm, takže je v každém směru větší než Pixely 9 a 9 Pro, ale tloušťka tu narostla o pouhé 2 mm. V rozevřeném stavu jsou rozměry 155,2 × 150,2 × 5,1 mm. Hmotnost smartphonu je pak 257 gramů. V telefonu najdete akumulátor s kapacitou 4 650 mAh. Odolnost udává Google IPX8, tedy telefon nemá žádnou certifikaci na odolnost vůči prachu, ale vodě odolá jako standardní smartphony.

Pixel 9 Pro Fold má po stránce fotoaparátů velice bohatou výbavu. Najdete zde dva přední foťáky, jeden pro vnější displej, jeden pro hlavní. Oba mají rozlišení 10 megapixelů. Zadní fotoaparát je pak trojitý, hlavní roli má 48Mpix snímač se světelností f/1,7, širokoúhlý foťák a pětinásobný zoom ukrývají vždy 10,8megapixelový snímač a jejich optika má světelnost f/2,2 a f/3,1.

Pixel 9 Pro Fold pak samozřejmě podporuje veškeré AI funkce a „kouzla“, která přinášejí i ostatní modely řady Pixel 9. Některé funkce bude ještě příjemnější používat, protože Pixel 9 Pro Fold umožňuje například využívání AI na rozdělené obrazovce. Telefon také nabízí 7 let aktualizací a stejně jako další Pixely 9 míří na trh s aktuálním Androidem 14 s tím, že Android 15 přijde později. Jednou z novinek telefonu je také funkce satelitního SOS volání. Tu mají i ostatní Pixely 9, ovšem dostupná u všech těchto nových modelů je zatím jen doma v USA.