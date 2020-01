Veškeré osvětlení domácnosti v mobilu. Vyzkoušeli jsme Philips Hue

Systém osvětlení Philips Hue je už nějaký pátek na trhu a nabízí celou řadu řešení jak pro domácnost, tak třeba i pro venkovní použití. Princip je však vždy stejný: mobilním telefonem můžete skrze domácí wi-fi síť ovládat a spravovat vše přehledně a na jednom místě. Oproti konkurentům jako Xiaomi Yeelinght nebo Immax jde o komplexnější, ovšem i dražší řešení.

Základem jakéhokoliv systému Hue je zařízení Hue Bridge, které je vlastně takovou centrální stanicí pro celé osvětlení domu. Skrze něj komunikují svítidla a žárovky s domácím internetem, tedy potažmo i se zařízeními, které je ovládají. Bez něj se bohužel neobejdete, takže v tomto ohledu má například Xiaomi navrch, jeho žárovky se k domácí síti párují napřímo.

Stejně tak Hue systém primárně funguje v domácí síti, což znamená, že je snadnější sdílení mezi zařízeními, kde stačí pouze nainstalovat aplikaci a ta už sama pozná síť, na které Hue systém funguje a nabídne jejich kompletní ovládání. Po registraci do systému máte nicméně možnost ovládat světla i na dálku, tedy i když jste mimo domov. Například Xiaomi je umí ovládat na dálku už v základu, jenže oproti Philipsu vyžaduje registraci už při prvním spuštění aplikace.

Ať už máte doma jednu žárovku, nebo celý systém svítidel rozprostírající se po mnoha místnostech, bude to právě mobilní aplikace, která je umožní pohodlně spravovat. Ano, Philips vám sice dodá také samostatné dálkové ovládání, ovšem to je podle nás spíš taková „nouzovka“, když zrovna nemáte mobil v dosahu ruky (nebo je vybitý), zato tento ovladač ano.

Oproti jiným systémům chytrého osvětlení do domácnosti se nám zdá aplikace od Philipsu uživatelsky přívětivější a jednodušší. Na domovské stránce vám zobrazuje seznam svítidel v domě a jejich aktivitu, barvu a jas, kterou můžete už odtud libovolně upravovat. Do detailnějšího nastavení jednotlivých světel se dostanete poklepáním na příslušnou kartu.

Bavily nás také funkce Rutin, kdy můžete nastavit chování světel, když jste právě mimo domov, funkci probouzení i usínání. Samozřejmostí jsou také časovače, kdy můžete světlům pevně nastavit dobu, kdy se budou sama rozsvěcet nebo zhasínat. To je ideální třeba ve chvíli, pokud jste na dovolené, ale doma chcete simulovat vaši přítomnost, aby to odradilo třeba vandaly či zloděje.

Sada Hue umí ovšem i spoustu dalších triků. Tím asi nejznámějším je funkce Sync, kdy můžete osvětlení propojit s televizní obrazovkou či monitorem počítače a nechat světlo doplňovat barvy, které se zobrazují na dané obrazovce. Když tak například máte záběr na nebe vlevo a zeleného kopce vpravo, bude lampa po pravé straně svítit zeleně a po levé straně modře. K tomu se samozřejmě více hodí LED pásky a tu stejnou funkci pod názvem Ambilight umějí i některé televize od Philipsu.

Ani tím to nekončí, aplikace Hue vás také umí odkázat na další přidružené nástroje, které vám například pomocí světel dovolí vytvořit malý ohňostroj, nastavit je pomocí ročního období nebo třeba synchronizovat s hudbou ve stylu profesionálního DJ.

Philips Hue jsme v naší domácnosti zkoušeli v základní sadě, tedy v sestavě tří žárovek se závitem E27, dálkového ovladače a základní stanice Hue Bridge. Uvedené žárovky jsme používali v obývacím pokoji, dále jsme však použili i dvě menší žárovky se závitem E14 do koupelny a nakonec jako lampu na noční stolek svítidlo Hue Go, které jsme navíc propojili se senzorem pohybu. U Hue Go oceňujeme jak zajímavé designové provedení, tak i fakt, že také po vypojení ze zásuvky dovede svítit samostatně až tři hodiny díky zabudovanému akumulátoru.



Výsledkem byl skutečně uživatelsky přívětivý systém svícení, který mohli sdílet snadno všichni členové domácnosti. S aplikací se nám pracovalo velice snadno, i když jsme sem tam sáhli i po ovladači. Oceňujeme zejména širokou nabídku různých typů svítidel, LED pásků a také příslušenství jako senzory pohybu nebo samostatné spínače.



Systém Philips Hue každopádně není levnou záležitostí. Za „starter kit“, tedy Hue Bridge, tři žárovky E27 a dálkový ovladač zaplatíte okolo 3,5 tisíce korun. Set dvou menších žárovek E14 by pak vyšel na 1 200 korun a lampa na noční stolek Hue Go pak na necelé dva tisíce. Připočtěme si ještě cenu pohybového senzoru (tisíc korun) a jsme na více než sedmi tisících korunách.