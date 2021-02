Sociální síť Clubhouse nahrazuje posezení v hospodě, říká Petr Mára

Čerstvá sociální síť Clubhouse je jen na pozvání a nedá se v ní dělat nic jiného, než si v reálném čase povídat s ostatními členy. Popularita sociální sítě prudce stoupá i proto, že nám v pandemii obyčejné tlachání začíná chybět. Známý „technologický evangelista“ a certifikovaný trenér Applu Petr Mára popisuje, že tato síť je kombinací nástroje pro poslech podcastu a virtuálních konferencí.

Není to ovšem sociální síť v pravém slova smyslu, kde se každý může k tématu vyjádřit. Důležitá je zde funkce moderátora, který stejně jako na konferenci dává slovo řečníkům, případně vyzve někoho z publika. Hlídá také, aby se řečnící drželi téma. Existují zde ovšem i místnosti, kde se zkrátka mluví o čemkoliv a kdokoliv se může přihlásit o slovo. „Vy si samozřejmě můžete založit vlastní místnost a povíte si tam co chcete, ale je otázka, jestli někdo přijde,“ říká Mára.



Pozvánky na tuto síť se kupují i za peníze a mohou na ní jen lidé se systémem iOS, tedy s iPhony a iPady. „Když je něco nedostupné, tak je to pro lidi zajímavější než něco, kam vám někdo rozdá pozvánku úplně zadarmo.“ Zároveň si tím vývojáři dávají prostor, aby vyladili funkcionalitu, protože třeba Elon Musk v úterý ráno otestoval maximální kapacitu jedné místnosti na 6 000 lidí, další už by servery služby nezvládly.



Podle Máry se aplikace dočkají i uživatelé Androidu v následujících týdnech až měsících. Zatím ovšem není stanoveno oficiální datum, vývojáři zkrátka říkají, že na tom pracují. Podle Máry je důvod i v tom, že autoři aplikace pracují hodně s umělou inteligencí, která vám doporučuje místnosti na základě vašich zájmů a stále tuto funkci rozvíjejí. Bez toho vám aplikace zobrazuje úplně všechny skupiny z celého světa, které pro vás nejsou tolik relevantní.

Clubhouse každopádně reflektuje dobu, kdy je většina lidí zavřená doma a chybí lidský kontakt. Podle Máry je to v současnosti ta „nejlidštější sociální síť“. Ostatní jsou více zkreslené, na Clubhousu není tolik toxicity a lidé zde umí diskutovat, otázka je, jak to bude za rok. Slyšet lidi mluvit nahrazuje jít si sednout s přáteli do restaurace.

Co se věkového rozložení uživatelů Clubhousu týče, lidí pod 18 let je zde minimum, jsou tu spíše lidi mezi 20 a 40 lety a hlavně takoví, co už mají s tvorbou obsahu na internetu nějaké zkušenosti, umí se vyjádřit, přijít s nějakou myšlenkou, vést diskuzi. Je to nejdospělejší sociální síť, kterou máme. Celkem už zde jsou 2 miliony uživatelů celosvětově, v Česku je to něco mezi 30 až 50 tisíci a lidi pořád přicházejí. Počet lidí roste exponenciálně, protože každý nový příchozí dostane dvě nebo více pozvánek.

Za Clubhousem stojí vývojáři ze Silicon Valley Paul Davidson a Rohan Seth. Původně tato síť sloužila pro jejich potřebu, aby spolu a s přáteli mohli komunikovat a odstranit vizuální složku ze Zoomu, která vyžaduje být upravený, dívat se do kamery apod. Aplikace se objevila loni v březnu, což byl začátek koronavirové krize.

Jak se Clubhouse potýká s internetovými trolly? Každá místnost je nahrávána a pokud v průběhu živé diskuze někdo nahlásí třeba rasismus, slovní útoky a podobně, tak nahrávku zástupci služby zkontrolují a dotyčného případně vyhodí. Platí zde tzv. „One strike policy“: jedna chyba a končíte navždycky. Ovšem pokud to nikdo nenahlásí, tak se nahrávka smaže. Proto se říká „co se stane na Clubhousu, zůstane na Clubhousu“.

Petr Mára odpověděl také na to, zda je Clubhouse konkurencí pro stávající sociální sítě a nebo je spíše doplňuje. Podle něj je Clubhouse vzhledem k úplně jinému přístupu k obsahu spíše doplněk ke stávajícím sítím. „Twitter a Facebook jsou platformy, které konzumujete, když máte dvě minuty. Clubhouse vám za dvě minuty nic nedá. Potřebujete navnímat, o čem se lidé baví, kdo je v dané místností, jaké je téma, jak se k němu vyjádříte,“ popisuje Mára. Clubhouse tak konkuruje spíše službám jako Spotify, YouTube. Je otázkou, zda jej do budoucna někdo, jako třeba Facebook, neodkoupí.

V podstatě může být Clubhouse konkurencí i pro rozhlas. Záleží, co nás v rozhlase zajímá. Pokud to jsou zprávy, tak ne, ovšem pokud rozhlas posloucháme kvůli komentátorům, máme oblíbené moderátory, zajímavé hosty, tak to určitě konkurence rozhlasu je.

Mára popisuje budoucnost sociálních sítí tak, že si zatím neumíme představit, jak budou vypadat za deset let. Vše je teprve v počátcích. Sociální sítě jsou podle Máry generační záležitost a třeba Facebook už je spíše pro generaci rodičů, takže mladí chtějí tam, kde rodiče nejsou. To budou v budoucnu nové sítě reflektovat. Ovšem i ty může Facebook koupit a zařadit pod sebe.

A jak se lidé staví k tomu, že velké sítě vyhazují ze svých platforem osobnosti, jako je třeba bývalý prezident Spojených států Donald Trump? Podle Máry to přispěje ke vzniku alternativních sítí. Je to přirozený vývoj, kdy se zkrátka určité skupiny budou sdružovat tam, kde je daný obsah zajímá. Je také rozdíl v tom, že zavedené sítě už jsou konzervativní, kdežto nové sítě se nebojí dát prostor i větším názorovým extrémům.