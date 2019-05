Kdyby Čína uvalila sankce na Apple, protestoval bych, tvrdí šéf Huaweie

11:04 , aktualizováno 11:04

Šéf společnosti Huawei Žen Čeng-fej neočekává, že by se v reakci na sankce Spojených států uvalené na jeho podnik čínská vláda rozhodla zavést odvetná opatření vůči americkému Applu. V rozhovoru s agenturou Bloomberg prohlásil, že by byl první, kdo by proti takovému kroku protestoval.