Značka Pebble, která se v loňském roce s velkou slávou po mnoha letech vrátila zpátky na trh, uvádí další novinku. Je to nástupce modelu Time Round s kulatým displejem, na který se čeká už deset let. Jeho funkce se výrazně zlepšily, myšlenka neobvyklého modelu však zůstává zachována.
Značka Pebble měla kdysi postavení produktu určeného pro technologické geeky. Ačkoliv s prvními modely slavila úspěchy, tak ji z trhu konkurence vytlačila a nakonec byla pohlcena nejprve společností Fitbit a nakonec Googlem. Loni původní autor hodinek Pebble boj nevzdal a nakonec se letos dopracoval k návratu ochranné známky i financím na opětovné zahájení prodeje.
Takto vypadal původní model Pebble Time vydaný v roce 2015. Myšlenku „geekovských“ hodinek vložil do daleko elegantnějšího těla a dal se tak nosit i jen tak na parádu.
Výrobce se navíc už tehdy chlubil, že jde o vůbec nejtenčí chytré hodinky na trhu. To je přitom vlastnost, za kterou se spousta výrobců začala hnát až v posledních letech.
Nyní přichází nástupce v podobě modelu Pebble Time Round 2. Tlusté rámečky okolo e-paper displeje jsou ty tam, hodinky už daleko více připomínají běžné chytré modely, avšak se všemi výhodami spojenými s platformou Pebble.
Displej hodinek je stále vysoce úsporného typu e-paper, avšak už má průměr 1,3 palce a je barevný. Navíc je dotykový, ale využívat k ovládání můžete stále i trojici bočních tlačítek.
Původní model měl kvůli tenkému tělu problémy s výdrží baterie, avšak druhá generace už dovede nabídnout solidní výdrž. Na jedno nabití by to měly být asi dva týdny, což je ovšem méně než u modelu Time 2.
Výbava hodinek je na jednu stranu celkem minimalistická, jenže to je v podstatě jejich pointa. Hlavní výhodou je stále především široký ekosystém aplikací, který komunita budovala ještě před původní smrtí značky.
Výrobce uvádí, že hodinky jsou odolné proti vniknutí vody a pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
Zdravotní senzory zahrnují krokoměr a hlídání kvality spánku. Ve výbavě je pak také akcelerometr, vibrační motor a mikrofon pro interakci s AI asistenty.
Barevné varianty hodinek jsou celkem tři: černá, stříbrná a zlatá.
Pebble Time Round 2 jsou aktuálně k dispozici na předobjednání za 200 dolarů (asi 4 150 korun bez daně) a výrobce chce spustit prodej v květnu.
