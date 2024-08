Čeští výletníci do alobalu balí řízky, Rumun v něm pašoval desítky mobilů

Z videa pořízeného italskou policií, které publikoval britský portál Daily Mail, by se mohlo zdát, že policisté mají co do činění jen se stále hladovým výletníkem. Desítky balíčků skutečně na první pohled evokují, jako by se v alobalu skrývala tradiční svačina Čechů mířících k moři či na celodenní výlet. Tedy chleba s řízkem. Ve skutečnosti by si ovšem na jejich obsahu nikdo nepochutnal.

Italští policisté totiž v balíčkách z alobalu, které byly v silné vrstvě látky uložené v cestovním kufru čtyřicetiletého muže z Rumunska mířícího vlakem ze švýcarského Curychu do italského Milána, objevili celkem 121 smartphonů. Mezi nimi bylo 71 iPhonů a 29 zařízení Samsung včetně skládacích modelů. V každém z balíčků byly telefony vyskládány po třech až čtyřech kusech.

Ke kontrole osobních zavazadel přistoupili policisté poté, co podle webu italské finanční policie (Guardia di Finanza) pojali podezření po mužově reakci na dotaz, zda má nějaké zboží k proclení. Rezolutně totiž popřel, že by měl u sebe cokoli k deklaraci.

Není známo, proč Rumun telefony obalil alobalem. Možná se domníval, že by takto mohl ošálit případné rentgenové skenery. Jenže jejich paprsky alobal „prosvítí“. A i kdyby našel způsob, jak obsah balíčků před celníky utajit, tak podezření by u nich vzbudil už jen samotný obsah kufru.

Muž, který nebyl schopný doložit původ telefonů, byl na místě zadržen. Telefony byly zabaveny kvůli podezření, že by mohly pocházet z trestné činnosti. To se záhy skutečně potvrdilo.

Celníkům ze švýcarského Chiassu se totiž podařilo zjistit, že všechny telefony, které se muž snažil propašovat do Itálie, byly ztraceny či ukradeny během taneční párty Street Parade, která se konala 10. srpna v Curychu.

Policisté nyní vynakládají úsilí, aby se všechny telefony vrátily jejich právoplatným vlastníkům.

Ukradené mobily končí tisíce kilometrů daleko

Ne vždy se však okradení se svými telefony opětovně shledají. Policisté ani celníci totiž nedokážou odhalit všechny pašeráky, a tak mnohé telefony končí tisíce kilometrů daleko na černém trhu či třeba jako zdroj náhradních dílů.

Své o tom ví například Georgina Banhamová, kterou loni okradl muž na kole v jiholondýnském Walworthu. Stalo se to ve chvíli, kdy krátce po přestěhování šla večer do místního supermarketu a během toho zavolala svému otci.

„Někdo přišel zezadu, popadl ho (mobil) a odjel na kole,“ řekla britské BBC s tím, že se obratem vrátila do svého bytu, kde přes webové stránky Metropolitní policie krádež nahlásila. Obdržela automatický e-mail s číslem případu, ale nikdo ji nekontaktoval. Telefon se jí podařilo následně lokalizovat. Viděla tak, jak z Londýna putoval před Dubaj do čínského Šen-čenu.

Svůj iPhone v čínském Šen-čenu lokalizovala i Irina Issakovová. Telefon jí v prosinci 2022 z ruky vytrhl neznámý muž ve chvíli, kdy se vracela nočním autobusem domu. Zloděj z autobusu vyskočil a zmizel v potemnělých uličkách. Krádež sice nahlásila na policii, ale pomoci se nedočkala, ačkoli se telefon po pár dnech ohlásil z malé rezidenční čtvrti na jižním okraji San Franciska. O dva týdny později se pak její iPhone ohlásil znovu, ovšem už z tisíce kilometrů vzdáleného Šen-čenu.

Zejména právě výše zmíněný Londýn se v posledních letech potýká s výrazným nárůstem krádeží mobilních telefonů. Zloději zde často využívají elektrokola či elektrické skútry, díky nimž dokážou z místa rychle zmizet. Jen v roce 2022 bylo v Londýně podle policejní statistiky ukradeno 90 854 mobilních telefonů, tedy v průměru 250 mobilů denně či v průměru jeden přístroj každých šest minut.