Celníci jejich finty dobře znají, přesto to pašeráci mobilů stále zkoušejí. Jenže tentokrát jim nepomohl ani fakt, že se snažili maskovat coby pár. A to včetně kočárku s dítětem. Ani tak zájmu celníků neunikli. Jenže žena se vzápětí zachovala překvapivě. Pokusila se utéct. A to bez vlastního dítěte. Snahu o útěk nicméně celníci hbitě překazili.