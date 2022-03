Muž s divnou chůzí zaujal celníky, vyklubal se z něj pašerák

Záhy totiž odhalili, že mužova nepřirozená chůze není způsobena žádnou zdravotní indispozicí. Intuice tedy celníky nezklamala. Podezřelý postoj během chůze měl totiž úplně jinou příčinu, a to z pohledu celníků pořádně tučnou.

Jak totiž při následné kontrole vyplynulo, muž si k pasu, břichu a vnitřním stranám lýtek přilepil celkem 16 skládacích smartphonů a 160 počítačových procesorů. Byť čínské úřady nespecifikovaly, o jaké telefony a čipy konkrétně jde, tak podle portálu TechSpot je z oficiálních fotografií patrné, že v případě smartphonů by mělo jít o model Galaxy Z Flip 3 od Samsungu.

Toto chytré véčko začíná na čínském trhu na ceně 7 599 jüanů, tedy v přepočtu téměř 27 100 korun. Jen tržní cena telefonů tak činila více než 430 tisíc korun. To však není nic ve srovnání s tržní cenou pašovaných čipů. Zahraniční média z fotografií rozpoznala jedenáctou a dvanáctou generaci čipů Intelu, podle portálu PC Gamer konkrétně třeba Intel Core i5-12600KF.

Oficiální cena tohoto procesoru se pohybuje okolo 300 dolarů (6,8 tisíce korun). Portál tak odhaduje, že mohlo jít o čipy v hodnotě zhruba 50 tisíc dolarů, tedy v přepočtu více než 1,1 milionu korun. Začátkem března odhalený pašerák nicméně není rekordmanem: loni totiž čínským celníkům neproklouzl muže, který měl k lýtkům a hrudi připevněno celkem 256 počítačových čipů.

Tlustý svetr i nepojízdný skútr

Vynalézavost pašeráků nezná hranice. Například v roce 2015 zaujalo čínské celníky na hranici s Hongkongem zvláštní držení těla jednoho muže, který jejich pozornost upoutal i nepřirozeně ztuhlými pohyby. Při průchodu detektorem kovů navíc spustil alarm. Při následné kontrole celníci na mužově těle našli celkem 94 iPhonů. Lepicí páskou je měl přilepené na hrudi, pasu, stehnech a lýtkách (více viz Pašerák si na tělo přilepil 94 iPhonů. S divnou chůzí ho chytili).

V roce 2017 pak pozornost čínských celníků upoutala žena v tlustém svetru. Na tom by nebylo nic divného, jenže venku panovalo teplé počasí. Navíc široký pas a objemnější hruď neodpovídaly celkové její stavbě těla. Celníci ji proto nechali projít detektorem kovů, což jejich podezření potvrdilo. Žena se pod oblečením snažila z Hongkongu do Číny propašovat celkem 102 iPhony a patnáctery hodinky Tissot (více viz Ve vedru měla tlustý svetr. Pašovala pod ním 102 iPhonů).

O rok později byl zatčen muž, který se snažil přes čínsko-hongkongskou hranici propašovat 28 nových iPhonů. Vymyslel přitom důmyslnou skrýš: telefony schoval v elektrickém skútru, a to v boxech pro baterie. Celníci si při běžné kontrole skútru všimli nové nášlapné plochy, která viditelně neodpovídala jeho celkovému provoznímu opotřebení. Rentgen následně jejich podezření potvrdil (více viz Milionový elektrický skútr, který nejel. Našli v něm 28 nových iPhonů).

V březnu téhož roku čínské úřady odhalily opravdu netradiční způsob pašování smartphonů z Hongkongu – pašeráci použili drony, pomocí nichž mezi dvěma budovami napnuli 200metrové lano. Po něm si pak v noci v igelitových taškách posílali až 15 tisíc telefonů denně. Čínský gang tímto způsobem do Číny propašoval telefony údajně za zhruba 80 milionů dolarů, tedy v přepočtu za více než 1,7 miliardy korun.