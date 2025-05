Stalo se to krátce po výskoku z letadla ve výšce 14 tisíc stop, tedy téměř 4 300 metrů, nad jihoanglickým Honitonem. Po střemhlavém wingsuitingu, tedy seskoku ve speciální okřídlené kombinéze, v níž se člověk dá připodobnit vakoveverce, se však sedmatřicetiletý inženýr z Winchesteru nejprve domníval, že svůj iPhone 13 Pro Max nechal „tam nahoře“. Jenže nikdo z dalších účastníků letu jej na palubě letounu neviděl. Použil proto funkci Najít a nestačil se divit.

Telefon se totiž hlásil zhruba šest kilometrů od místa Flayova přistání, lokalizován byl v zalesněné oblasti. Nehýbal se, z čehož tedy muž usoudil, že v letadle se nenachází. Souřadnice tudíž zadal do navigace a vydal se jej hledat.

„Jel jsem k farmě asi šest kilometrů daleko. Telefon byl odtud asi 30 minut chůze,“ uvedl pro britský portál The Mirror s tím, že na místě ho čekalo velké překvapení. Telefon našel nepoškozený a plně funkční.

„Nebyl na něm ani škrábanec. Bylo to, jako by mi na místě vypadl z kapsy,“ dodal s tím, že je to neuvěřitelné. Značnou roli zde sehrál i fakt, že coby vyznavač adrenalinových sportů měl telefon uložen v odolném ochranném pouzdře. Kromě wingsuitu a parašutismu se totiž podle informací na TikToku, kde zveřejnil video z pátrání po ztraceném iPhonu, věnuje i horolezectví a cizí mu není ani sjíždění vln na surfu.

KC FLY @caseyflay My IPhone fell 14000ft #fyp

Na jím zveřejněných záběrech pořízených kamerou na helmě je patrné, že před výskokem z letounu mu iPhone vyčuhuje z kapsy jeho speciální kombinézy. Z ní krátce po výskoku vylétl, aniž by si toho Flay všiml. Dodal, že telefon měl s sebou při seskoku záměrně. „Vzal jsem si telefon do wingsuitu pro případ, že by mě ostatní nenašli, až přistanu,“ uvedl pro britský portál.

Kromě toho, že iPhone přečkal volný pád z více než čtyřkilometrové výšky bez zjevného poškození, Flay kvitoval, že se dokonce zlepšila jeho funkčnost.

„Před pár lety jsem byl v restauraci a něco jsem na telefon vylil. Ať jsem ho čistil sebevíc, tak boční tlačítko se pořád zasekávalo. Ale teď, po pádu z výšky 14 tisíc stop na zem, funguje dobře,“ řekl nadšený parašutista.

Připomeňme, že podobné případy, kdy smartphone přežil volný pád z až několikakilometrové výšky, se staly i v minulosti. Například před dvěma lety se o podobný zážitek prostřednictvím TikToku podělil Američan Hatton Smith, jemuž při jednom z volných seskoků padákem rovněž z kapsy vypadl iPhone. Pád, během něhož dosáhl rychlosti zhruba 160 kilometrů v hodině, přečkal bez úhony. I zde sehrály značnou roli dva faktory: použité ochranné pouzdro a místo dopadu. Smithům iPhone dopadl do bažinaté oblasti, do měkkého terénu se tak vyloženě zařízl.

V roce 2017 vypadl Samsung Galaxy S5 jeho majiteli z letadla, když si ve zhruba 300 metrech nad zemí chtěl z otevřeného okénka natočit souběžně letící stroj. Po pár sekundách mu telefon vyklouzl z ruky. Celý pád přitom natočil. O rok dříve se za podobné situace proletěl vzduchem iPhone 5S, volným pádem tehdy padal více než 750 metrů.