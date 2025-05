Nový papež Lev XIV., původně americký kardinál Robert Francis Prevost, překvapil při své první oficiální mši drobným detailem. Na jedné z fotografií je totiž vidět, že z pod rukávu vyčnívá pouzdro hodinek Apple Watch. To naznačuje, že papež se zřejmě zajímá i o trendy ve světě moderní elektroniky a především také to, že jako svůj osobní telefon využívá (mimo jiné) i iPhone. Navíc podle všeho už Apple Watch nosil v době, kdy byl kardinálem.

Koneckonců s iPhonem byl několikrát zachycen i předchozí papež František, který byl vybaven zabezpečenou variantou telefonu od Applu. Na rozdíl od něj však Lev XIV. přidal do výbavy právě i chytré hodinky, které mu pomáhají sledovat jeho fyzickou kondici, zobrazí notifikace z telefonu a mnoho dalšího.

Apple Watch však zřejmě papež Lev XIV. nepoužívá výlučně, na první fotografii po zvolení je naopak vidět, že má na ruce analogový model, byť se nadšenci stále přou to to, zda to byl luxusní model pro potápěče Rolex GMT-Master II, nebo výrazně dostupnější hodinky Wenger Swiss Military 7223X a nebo něco ještě úplně jiného. Bohužel toho víc poznat nebylo a debata tak bude pokračovat, dokud nový papež neodhalí při nějaké další příležitosti zápěstí s hodinkami o něco více.

Naopak Apple Watch se poznají celkem snadno, díky jejich minimalistickému pouzdru se zaoblenými boky a otočnou korunkou na specifickém místě. Modely si jsou však už dlouhodobě hodně podobné, takže opět se dá pouze spekulovat nad tím, zda šlo o novější či starší generaci. Tipujeme, že půjde o model s aktuálním systémem Watch OS, což znamená šestou generaci nebo novější.