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Krize cloumá s čínskými značkami. Americké a korejské si naopak mnou ruce

Jan Matura

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mobilní trh je v krizi. Nejsou paměti, respektive jejich ceny letí vzhůru. Část výrobců to tolik netrápí a daří se jim. U mnohých je to naopak. Trpí především ty značky, které produkují levné smartphony.

Je dost možné, že když v centrálách některých mobilních značek vyslovíte výraz umělá inteligence, tak na vás pošlou ostrahu, aby vás vyvedla. Ale v jiných firmách si zase na umělou inteligenci mohou otvírat šampaňské.

Důvodem je paměťová krize. Zjednodušeně, na trhu je málo výrobních kapacit pro paměti. Výrobci upřednostňují výrobu pamětí pro datová centra umělé inteligence. Z prostého důvodu, ceny jsou vysoko a tato výroba se extrémně vyplácí. Tím však chybějí kapacity pro paměti pro komerční produkty. Primárně počítače a mobily, ale dotýká se to v menší míře i další spotřební elektroniky.

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