Pan Jiří si po letech chtěl pořídit nový smartphone. Výkonnější s větší pamětí. Jenže když přišel do prodejny, čekal ho šok: „Z vystavených kusů jsem si vybral nový model, líbil se mi, výbavu měl dobrou včetně velké paměti a i cena byla pro mě akceptovatelná. Jenže prodavač mě spražil, že telefon dostanu jedině až poté, co odevzdám svůj starý přístroj.“
Odevzdání starého přístroje při koupi nového je u mobilů častá praxe. Bývalo to pro zákazníky výhodné, dostali peníze za starý přístroj a ještě obvykle nějaký finanční bonus navrch. Jenže současná situace je úplně jiná. Výkup starého zařízení je povinný, bez toho nové zařízení vůbec nedostanete. A místo bonusu vám ani odevzdání starého mobilu nebude muset stačit.
Což byl i případ pana Jiřího. Ten s nabídkou prodavače souhlasil a na jeho žádost mu svůj starý telefon ukázal. „Docela mě překvapilo, že prodavač chtěl telefon odemknout a chtěl ukázat výpis parametrů. Tam zjistil, že mám jen 6 GB operační paměti a chci si koupit telefon s 12GB pamětí,“ vysvětluje pan Jiří. Prodavač následně vysvětlil, že pravidla od 1. dubna jsou taková, že zákazník musí za nový mobil odevzdat tolik starých, aby se vyrovnala kapacita jejich operační paměti. U té uživatelské (to je místo na data) lze tolerovat, že nový přístroj bude mít paměť dvojnásobnou.
Nedostatek pamětí je kritický. „Každý zákazník by si měl uvědomit, že za každou vtipnou fotku nebo video, které si nechá jakoby zadarmo vygenerovat, jednoho dne drasticky zaplatí,“ říká analytik Trittoon Bank Jakub Kalenda. Na trhu totiž už žádné paměti prakticky nejsou, proto výrobci nutí zákazníky odevzdávat staré mobily, aby z nich mohli paměti získat pro opětovné využití.
Jakou mám v mobilu paměť?
Aktuálně mají smartphony od dvou do 16 GB fyzické operační paměti. Uživatelského místa pak od 64 GB do 1 TB.
U smartphonů to zjistíte v menu nastavení a položce podle výrobce telefonu. U tlačítkových telefonů to ani nemá cenu hledat, je to bezvýznamná hodnota.
Pozor na triky! Do uživatelské paměti někteří výrobci počítají i kapacitu paměťové karty, pokud je do telefonu vložena. Proto ji vyndejte.
Nejproblematičtější je situace u telefonů, které část operační paměti alokují v paměti uživatelské. Fyzicky tak v telefonu není, přesto někteří prodejci/výrobci ji neférově započítávají.
Tato situace má i své obhájce, především organizacím, které propagují recyklaci, se takový způsob cirkulární ekonomiky líbí, jako Jolaně Tvrdé, která v Praze provozuje upcykle bazar Vrakáč. „Pokud budou výrobci na pravidlech trvat, tak je velká pravděpodobnost, že se recykluje mnohem víc telefonů, než se jich prodá, což je recyklační nirvána,“ vysvětluje Jolana Tvrdá.
A to je i případ pana Jiřího, který za svůj starý smartphone nemůže dostat nový, který by si přál. „Zkusil jsem doma prohledat šuplíky a několik starých mobilů jsem našel. Jenže v obchodě mě čekal šok, když mi prodavač řekl, že 15 let staré tlačítkové telefony mají titěrnou operační paměť a že bych jich na výměnu potřeboval tak sto.“
Prodavač ani příliš nepřeháněl, ač uvedený počet je absurdní. Jenže výrobci nemají kde brát. Podle analytika společnosti Bulgogi Securities Kim Ho Parka mají výrobci mobilů týmy lidí, které nakupují online po celém světě použité přístroje a ty následně putují do recyklačních závodů, kde je z nich vypreparována paměť a další součástky. A situace v posledních týdnech po zahájení konfliktu v Perském zálivu došla tak daleko, že firmy vysílají své zaměstnance i na trhy, kde skupují jakékoliv staré mobily.
Aktuální situace by se mohla stabilizovat do dvou až tří let, až se trh nasytí komunikací s AI agenty. Jenže právě AI může být řešením paměťové krize. Podle webu Andro-ider některé značky vymýšlí, že by se smartphone stal spíš jen terminálem a vše by řešila umělá inteligence v cloudu. Zatím je to podle webu však dost pomalé, třeba při focení, kdy si umělá inteligence musí nejprve přes hledáček prohlédnout scénu a pak ji v cloudu vygenerovat. Při testech tak plno objektů ze záběru uteklo, než se obrázek zaznamenal a vygeneroval.