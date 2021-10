Mobil se superhrdinou ochránil majitele před vážným zraněním

Násilné trestné činy nejsou v Brazílii nikterak výjimečné, počet vražd v posledních několika letech v tomto jihoamerickém státe nicméně klesá. I přesto jde však z celosvětového pohledu stále o zemi s nejvyšším počtem vražd, například v roce 2018 přišlo v Brazílii násilně o život 57 358 lidí. Nelze se tak divit, že při jakékoli zprávě o oběti násilného trestného činu se místní lékaři připravují na nejhorší.

Bylo tomu tak i ve čtvrtek 7. října odpoledne, kdy lékaři Fakultní nemocnice v brazilském městě Petrolina podle portálu Daily Mail byli informováni o postřelené oběti loupežného přepadení. V tomto případě se nicméně černý scénář naštěstí nenaplnil. Muž, jehož jméno místní úřady nezveřejnily, měl totiž obrovské štěstí.

Kulka jeho kůží nepronikla. Z nepříjemného incidentu si odnesl prakticky jen šok a podle ošetřujícího doktora Pedra Carvalha malou modřinu v oblasti kyčle, na jejíž bolest si muž stěžoval. Od pravděpodobně vážného zranění jej zachránil jeho mobilní telefon značky Motorola. „Postřelený“ muž byl díky tomu z nemocnice propuštěn již pár minut po ošetření.

Incident má však i úsměvnou rovinu. Telefon, který kulku zastavil, byl totiž opatřen ochranným krytem, na kterém byla vyobrazena jedna ze známých fiktivních komiksových postav z dílen Marvelu. Nesmrtelný Hulk, tedy superhrdina proslavený neuvěřitelnou silou a schopností odrazit jakoukoli střelu díky své neproniknutelné kůži. Fotografie kulkou poškozené motoroly zveřejnil ošetřující doktor na Twitteru.

Pedro Carvalho @Oparbento1 E o paciente que foi admitido na emergência após ter sido baleado num assalto e a bala parou no celular!!! Detalhe para a capinha do celular. https://t.co/EUoyN0LMoH oblíbit odpovědět

Telefony v pozici zachránce života

Není to zdaleka poprvé, co mobilní telefon ochránil jeho uživatele od smrti či těžkého zranění. Například v roce 2008 zastavil mobil Američana R. J. Richarda zbloudilou kulku. Tehdy na svém dvouhektarovém pozemku sekal traktorem trávu a původně se domníval, že ho jen trefil kámen vymrštěný při sekání. Avšak po vyndání telefonu z kapsy z něj vypadla kulka kalibru .45 (více viz Američanovi zachránil mobil život. Zastavil kulku).

V říjnu 2014 zachránil tehdy pětadvacetiletého Brita Daniela Kennedyho před jistou smrtí levný iPhone 5c. Dostal se totiž do sporu se skupinou mladistvých, která soustavně obtěžovala nájemníky domu, v němž žil. Hádka vygradovala až v pronásledování jednoho ze členů gangu, který však záhy na Kennedyho z bezprostřední blízkosti vystřelil z brokovnice s uříznutou hlavní. Vážně zraněný mladík, který si sám dokázal vyhledat pomoc, měl přitom velké štěstí: telefon, který měl v tu chvíli v kapse bundy, totiž většinu broků zastavil (více viz Spor s gangem skončil střelbou. Smrtku převezl plastový iPhone).

Před možná fatálním zraněním ochránila svého majitele i stará Nokia 108. Na fakt upozornil Peter Skillman z Microsoftu, jeden ze členů týmu vývojářů, kteří se podíleli na vzniku (nejen) tohoto telefonu. V tomto případě však není známo, co samotné střelbě předcházelo a kde přesně k ní došlo (více viz Hloupá nokia převezla smrtku. Zastavila kulku).

Za život svému mobilu vděčí i žena, která se v roce 2017 účastnila country koncertu v blízkosti hotelu Mandala Bay, kde tehdy Stephen Paddock postřílel téměř šest desítek lidí a stovky dalších zranil. Taxikář, který nejmenovanou ženu odvážel z místa masakru, pořídil fotografii jejího iPhonu 7 Plus s roztříštěnou spodní částí (více viz Žena unikla smrti v Las Vegas jen díky svému iPhonu).