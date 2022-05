Ve smartphonu máte cenná data. Nedávejte je všanc, varuje Apple

Představte si, že si stejně jako Ellie, protagonistka nového klipu Applu, vyrazíte koupit do obchodu nové „elpíčko“ oblíbené skupiny. Kromě spousty vinylových desek vás tam však zaujmou i bytelné dvojkřídlé dřevěné dveře. Něco vás k nim přitahuje. Až u nich zahlédnete, že je na nich velmi osobní popis. Co to znamená a jaké tajemství se za nimi skrývá?

Uzavřená aukce. Ale ne jen tak ledajaká. Jejím předmětem je takzvaný digitální poklad, tedy citlivá osobní data mobilního uživatele. Namátkou třeba kompletní e-mailová komunikace, obsah nočních textovek, historie nákupů, lokalizační data nebo detailní přehled o vašem chování ve webovém prohlížeči. A zájem o tato data mezi přítomnými dražiteli je vysoký. Žádná položka nezůstane bez povšimnutí, každá má svou cenu. Ano, i seznam lidí, s nimiž jste nejčastěji v kontaktu.

Utopie? Nikoliv. Smartphony denně nashromáždí spoustu dat osobního charakteru, která mapují chování svých uživatelů. Tato data se pak stávají středem zájmu řady společností. Stačí přitom málo a třetí strana se k nim vůbec nemusí dostat. Stejně jako Ellie stačí být v přístupu k ochraně osobních dat zodpovědný. Čím více „štítů“ totiž zapíná, tím více dražených položek mizí a s nimi i potenciální zájemci. Kde není co získat, není ani zájem ze strany společností.

Apple v novém klipu vtipným způsobem poukazuje na dostupnou ochranu osobních údajů v iPhonu. Prakticky varuje před nerozvážným udělováním oprávnění všemožným aplikacím, které uživatel v telefonu používá. Ty totiž třeba s příslibem lépe cílené reklamy sledují vaši aktivitu napříč ostatními aplikacemi či vaše chování na webu. Není přitom výjimkou, že vyžadují přístup i ke složkám v telefonu, které pro své fungování vůbec nepotřebují. To, zda chcete, nebo nechcete osobní data sdílet s třetí stranou sdílet, je pouze na vás.

Není to poprvé, co Apple podobným způsobem poukazuje na funkci App Tracking Transparency, která majitelům přístrojů s iOS, a to primárně iPhonů, umožňuje zakázat sledování aplikacemi. Na zmíněnou funkci poukázal již loni v květnu spotem, v němž se na hlavního protagonistu Felixe cestou z kavárny domu nalepí zástup aplikačních šmíráků. Doma, kde je pak více než plno, nakonec Felix vytáhne svůj iPhone a v nabídce zvolí vypnutí sledování aplikacemi. Stejně jako v případě Ellie tím problém aplikačních šmíráků vyřeší. Dodejme, že loňský klip s Felixem natáčel Apple v Praze: