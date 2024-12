Smartphony mohou zdražit. Ochranný svaz autorský chce z každého poplatek

Samotný poplatek by podle svazu měl činit 1,50 Kč za každý GB uživatelského místa v telefonu, maximálně pak 90 Kč. To by svazu mohlo přinést ročně okolo 270 milionů korun. V praxi by se maximální výše poplatku týkala drtivé většiny přístrojů na trhu, protože dnes je minimální vnitřní paměť smartphonů 128 GB, jen ty nejlevnější přístroje na trhu mají paměť 64 GB. A i v těchto případech by telefon spadal do kategorie maximálního poplatku.

Poplatek by se naopak netýkal tlačítkových telefonů. OSA argumentuje, že v roce 2006 vydaná výjimka ministerstvem kultury byla poplatná době, kdy drtivá většina přístrojů na trhu byla tzv. hloupá a ani neumožňovala přehrávání hudby či videí. Což dnes samozřejmě neplatí. OSA se snaží o vybírání poplatků dlouhá léta, například již v roce 2016 ho obhajoval předseda představenstva OSA Roman Strejček v rozhovoru pro MF DNES.

S poplatkem nesouhlasí operátor Vodafone, který vede se svazem spor, v kterém nedávno Nejvyšší soud rozhodl, že smartphony na jednu stranu slouží jako klíčový nástroj k přístupu k multimediálnímu obsahu a umožňují vytvářet a ukládat jeho kopie. Zároveň však spor vrátil k Městskému soudu v Praze, který by o něm měl rozhodovat.

Podobně jako operátor Vodafone se k poplatku staví Pirátská strana, která ho považuje za nepatřičný: „Je absurdní, že OSA chce od lidí vybírat poplatky na základě zdůvodnění, že si lidi na telefony kopírují hudbu od skladatelů zastupovaných OSA. V telefonech máme přece hlavně vlastní fotky a videa, zatímco na hudbu a filmy používáme streamovací platformy,“ říká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který dodal: „Nikdo by neměl zneužívat situace, kdy rodiny trpí kvůli zdražování, a nesmyslně z nich tahat další peníze.“

OSA argumentuje, že peníze nebudou platit přímo uživatelé, ale zaplatí je dovozce: „Považuji za důležité zdůraznit, že nárok na náhradní autorskou odměnu nevzniká používáním chytrého telefonu uživatelem, jak bylo v některých médiích nepravdivě uvedeno. Odměnu hradí již dovozce telefonů z každého dovezeného přístroje do České republiky, což už řadu let mnoho dovozců respektuje,“ říká Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Není však zřejmé, kteří importéři smartphonů poplatek platí a kteří nikoli. Takový seznam OSA nezveřejnila. Poplatky se vybírají například za paměťová média, třeba za pevné disky nebo paměťové karty.

Celkově platí, že moderní smartphony sice samozřejmě umožňují ukládání a kopírování audiovizuálního obsahu, ale současné technologie a trendy jsou značně odlišné od situace před patnácti či dvaceti lety. Drtivá většina audiovizuálního obsahu je konzumována online či ze záznamu, ale přes streamovací platformy, které za autorská práva platí. A to platí pro hudbu i video. Uživatelé naopak v mobilu v drtivé většině ukládají vlastní obsah pořízený telefonem, ať už fotky nebo videa.

Spor Vodafonu s OSA tak bude pokračovat a je otázkou, jak dopadne. Pokud se soud přikloní na stranu svazu, tak se dovozci poplatku nevyhnou. Je pak otázkou, jestli poplatek devadesát korun budou snovat z vlastní marže, anebo ho převedou na zákazníka. V kontextu ceny přístrojů to sice není mnoho, především u těch drahých, ale v kontextu množství prodaných přístrojů je to už značná částka. Ve hře je navíc možnost zpětného placení poplatku za několik posledních let. A to by už mohlo mít na cenu aktuálně nabízených smartphonů výraznější vliv.