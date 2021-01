Zaujal by vás vysouvací smartphone? Design má velmi zajímavý

Oppo poslední dobou překvapuje nejedním patentem netradičního smartphonu. Jako by mu takové počiny nebyly cizí. To dokazuje i nejnovějším výtvorem, který vystopoval nizozemský portál LetsGoDigital. Líbivý „vysouvák“ by měl být výsledkem spolupráce s americkým módním návrhářem, který pracoval pro značku Gucci.