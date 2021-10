Blíží se konec univerzálních procesorů? Další výrobce chce mít vlastní

Značek smartphonů je na trhu hodně, ale drtivá většina má procesory od pouhých čtyř výrobců. Apple je jasný, všechny iPhony mají vlastní procesory. Telefony s Androidem mají většinou čipy od Qualcommu nebo MediaTeku, méně často od Samsungu. Vlastní čipy si navrhoval i Huawei, ale to je dnes okrajová záležitost. Stejně jako čipy čínské značky Unisoc, které se občas objevují v low-endových modelech některých značek.

Aktuální trend však ukazuje, že by se počet mobilních procesorů mohl výrazně rozrůst. Google vyvinul vlastní procesor Tensor, který používají nové Pixely. Ty Google představil nedávno a už míří do prodeje. Dalším by mělo být Oppo, které vlastní procesory vyvíjí už delší dobu, i když zatím bez konkrétního komerčního produktu. Podle aktuálních informací portálu Nikkei by se měly v ostrém nasazení objevit zhruba za rok až rok a půl.

Není příliš pravděpodobné, že by se Tensory od Googlu nebo nové, zatím nepojmenované procesory Oppa objevovaly i u konkurence. Takové ambice tito výrobci nemají, primárním důvodem, proč vlastní procesory vyvíjí, je lepší integrace některých funkcí, na kterých si firmy zakládají. U univerzálních čipů, včetně těch nejvýkonnějších, se musí návrh telefonu a jednotlivých funkcí přizpůsobit procesoru. U vlastních čipů to může být naopak.

A právě specifický design čipu se následně nehodí pro univerzální použití i u jiných výrobců. Otázkou je pak také výroba a výrobní kapacita. Protože značek procesorů je sice víc, ale fyzická výroba probíhá v drtivé většině případů jen u dvou firem. A to u tchajwanské společnosti TSMC a u jihokorejského Samsungu.

Oppo má v plánu využít první variantu, a to rovnou s nejnovějším 3nm výrobním procesem. S tím TSMC právě začíná, plný náběh výroby by měl začít příští rok. Ale Oppo podle Nikkei představí vlastní čipy až o rok později. Aktuálně nejlepší mobilní čipy využívají 5nm výrobní proces, ale levné čipy pro low-endové mobily stále používají procesory vyráběné mnoho let starými technologiemi.

Je možné, že vlastní procesory si začnou navrhovat i další mobilní značky. Spíš než větší konkurenci na trhu s procesory to však bude znamenat větší diferenciaci špičkových smartphonů. Výrobci si budou navrhovat vlastní algoritmy pro umělou inteligenci, fotoaparáty, hlasové ovládání a podobně. Ostatně, nový Tensor od Googlu je toho důkazem.