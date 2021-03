Chtěli líbivý vysouvací smartphone, nakonec kvůli patentu čelí obvinění

Mohl by to být elegantní vysouvací smartphone s rukopisem módní ikony. Místo toho zůstane pravděpodobně jen v podobě nákresů v patentové dokumentaci. Je předmětem sváru mezi čínským výrobcem a americkou módní značkou Tom Ford.

Právě tu Oppo využilo v patentových nákresech slušivého vysouvacího smartphonu kompaktních rozměrů, jehož zobrazovací plocha by se po vysunutí zvětšila o přibližně 80 procent (více viz Zaujal by vás vysouvací smartphone? Design má velmi zajímavý).

Jenže v patentovém dokumentu použitá módní značka, kterou založil návrhář, filmový režisér a producent Thomas Carlyle Ford, nyní jakoukoli spolupráci s čínským mobilním výrobcem popřela.

„Žádný takový produkt není vyvíjen. Kromě toho obrázky obsahují nesprávné a zavádějící používání ochranné známky Tom Ford,“ informovala značka nizozemský portál LetsGoDigital, po kterém požadovala stažení všech jím zveřejněných materiálů. To portál odmítl s upozorněním, že jde o obrázky použité z veřejně přístupného patentového dokumentu Oppa.

Neexistující spolupráci s americkou módní značkou následně potvrdila i čínská společnost. Nevysvětlila však, proč ji do vzhledu telefonu začlenila. Nizozemský portál poukázal i na fakt, že Oppo ve svých patentových nákresech použilo barevně upravenou tapetu společnosti Apple určenou pro předloňský iPhone 11.

Přestože podle LetsGoDigital tato sporná dokumentace měla původně naznačovat, že se vývoj vysouvacího chytrého oppa nachází v pokročilé fázi a společnost by jej tedy mohla brzy představit, nyní je jasné, že žádný takový model na trh neuvede. Značka Tom Ford je s touto situací velmi nespokojena a patrně z ní vyvodí důsledky.