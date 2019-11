Ohnout chtějí i tablet. Zároveň oživují osm let starou myšlenku Asusu

Už v červnu 2011 představil Asus neobvyklou dvojici zařízení, model PadFone byl totiž smartphonem a tabletem zároveň. Druhé zmíněné zařízení nicméně ožilo až poté, co uživatel vložil mobil do speciální přihrádky. PadFone tak lze s nadsázkou považovat za prehistorického předchůdce skládacích smartphonů, cíl byl totiž vlastně de facto stejný: možnost proměnit běžný smartphone v zařízení s velkým displejem.

Něco podobného má v plánu zjevně i Oppo. Společnost si totiž podle zjištění nizozemského portálu LetsGoDigital nechala patentovat velmi netradiční tablet, který se ze současné produkce vymyká nejen speciální přihrádkou na jeho zádech. Ta stejně jako u někdejšího asusu slouží ke vložení smartphonu. Nicméně oproti již osm let staré myšlence jde Oppo ještě dále. Zatímco mnozí jiný výrobci pracují či zdokonalují vlastní skládací smartphony, tak tato čínská značka chce ohnout i tablet.

Důvod je nasnadě. Sám o sobě je tablet rozměrné zařízení. Použití flexibilního displeje by tedy umožnilo dosáhnout kompaktnějších rozměrů usnadňujících přenášení či skladování. Avšak na druhou stranu by díky tomu mohlo být dosaženo také mnohem větší zobrazovací plochy, než je u tabletů doposud obvyklé. Záleží totiž na tom, z jakého konce by svou možnost výrobce uchopil: buď by měl rozměrově běžný tablet složitelný do kompaktního zařízení, nebo naopak složené zařízení běžných tabletových rozměrů, které by po rozložení poskytlo obří displej.



Vzhledem k rozměru zařízení je pochopitelné, že velká displejová plocha se po jeho složení skrývá primárně uvnitř. Patentové nákresy nicméně naznačují i možnost složení zařízení tak, že je velký displej na vnější straně. Na zádech tabletu se pak nachází již zmiňovaná přihrádka s USB portem pro připojení smartphonu, obsah jeho displeje by se poté zrcadlil na obrazovce tabletu. Toto řešení nabídne nejen komfortnější sledování videí, ale i třeba pohodlnější práci s dokumenty nebo prohlížení webových prezentací, kdy je na velkém displeji možné zobrazit více obsahu.

Oppo u skládacího tabletu počítá s vlastním hardwarem. Podle doprovodného popisu patentu by měl být opatřen nejen vlastním procesorem, ale také baterií. Telefon by tak byl ochráněn před nadměrnou spotřebou energie, nicméně v případě nutnosti by jeho baterii bylo možné díky integrované bezdrátové nabíječce v tabletu využít coby záložní zdroj energie. Ovšem jen za předpokladu, že podporovaný smartphone disponuje reverzním nabíjením. Máme nicméně pocit, že by nabíjení šlo vyřešit elegantněji pomocí nabíjecího pinu v doku tabletu.



Z konektivity pak patentové materiály (přihláška byla podána letos v dubnu, patent byl schválen na konci října) prý zmiňují Bluetooth, wi-fi i NFC. Scházet by neměl ani fotoaparát či reproduktory. Skládací tablet Oppa by tedy mělo být možné používat i bez vloženého telefonu, nicméně jen ve zjednodušeném módu. Podle všeho totiž nedisponuje vlastním úložištěm a materiály se vůbec nezmiňují o operačním systému.