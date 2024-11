Kompaktní supersmartphony vracejí úder. Bude jich víc, než se čekalo

Telefony s velkou obrazovkou sice stále dominují prémiovému segmentu, ovšem pro příznivce menších mobilů bude možná přicházející nová generace špičkových modelů dobrou zprávou. Poté, co se objevily informace o kompaktních modelech od výrobců Xiaomi, Oppa a Viva se nyní přidává i další chystaný model, tentokrát od značky OnePlus.

Únik informací ohledně chystané novinky přišel z čínské sociální sítě Weibo. Podle tohoto zdroje chystá OnePlus zmenšený top model s úhlopříčkou displeje 6,3 palce. To sice nezní jako úplný smartphonový drobeček, jenže musíme brát v potaz, že v kombinaci s tenkými rámečky skutečně takový mobil může být znatelně menší než jeho zvětšení sourozenci.

Je možné, že místo doplňku k hlavní sérii smartphonů OnePlusu půjde o samostatně stojící model ze série Ace. Ona 6,3palcová obrazovka by měla být plochá, panel by měl být typu OLED a telefon bude pohánět právě onen nejmodernější a také nejvýkonnější čip Snapdragon 8 Elite. Další specifikace zatím nejsou známé, nicméně jasno by mohlo být už v průběhu prosince, kdy firma OnePlus plánuje tuto novinku odhalit.

Tento potenciálně malý, ale špičkový oneplus by se mohl zařadit po bok modelů jako je Vivo X200 mini, Xiaomi 15 a připravovaného Oppa Find X8 mini, které mají nebo budou mít rovněž 6,3palcové displeje. Jde o čínské značky, které mají ve zvyku telefony neustále zvětšovat, jenže právě tato sestava může trend obrátit.

Na začátku příštího roku pak do sestavy kompaktních modelů přidá ještě očekávaný Samsung S25, který by rovněž měl zachovat menší rozměry, jelikož letošní model má 6,2palcový displej a nástupce se snad nějak dramaticky nebude zvětšovat. Od toho budou v nabídce varianty Plus a Ultra.